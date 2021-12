Ulmer Grüne ist neue Landesvorsitzende

Die Ulmer Stadträtin Lena Christin Schwelling ist beim digitalen Landesparteitag der Grünen Baden-Württemberg am Samstag zur Landesvorsitzenden gewählt worden. Die 29-Jährige aus dem Kreisverband Ulm steht zusammen mit dem 33-jährigen Pascal Haggenmüller (Kreisverband Karlsruhe) an der Spitze der Landespartei. Derweil wurde der Bundestagsabgeordnete für Ulm und den Alb-Donau-Kreis Marcel Emmerich erneut in den Landesvorstand gewählt.

Lena Schwelling, die bei der Wahl zur Vorsitzenden mit 77,8 Prozent ein schwächeres Ergebnis erhielt als Haggenmüller (89,5 Prozent) – Gegenkandidaten hatten beide nicht –will die Grünen in der Fläche stärken und in den Kommunen noch besser verankern. „Ob im Hinblick auf die Corona-Pandemie, die humanitäre Notlage an der Grenze zwischen Belarus und Polen oder die sich immer weiter zuspitzende Klimakrise: Wir leben in einer Zeit, die starke Grüne braucht, um die Herausforderungen in Stadt, Land und Bund beherzt anzupacken. Deshalb bin ich sehr glücklich und dankbar, als Landesvorsitzende und natürlich auch als Ulmer Stadträtin meinen Beitrag dazu leisten zu dürfen“, sagte die neu gewählte Vorsitzende Lena Schwelling.

Marcel Emmerich, seit 2015 Mitglied im Landesvorstand, wurde erneut in das Gremium gewählt. Emmerich, der seit wenigen Monaten Bundestagsabgeordneter ist, wird künftig als Vertreter der Grünen Landesgruppe Baden-Württemberg die Perspektive der Bundestagsfraktion einbringen und seinen Teil für eine konstruktive Zusammenarbeit zwischen den Ebenen beitragen. „Wir Grüne sind das erste Mal gleichzeitig Teil der Bundesregierung und der Landesregierung in Baden-Württemberg. Das wollen wir nutzen, um eine ökologische, soziale und weltoffene Politik in Stuttgart und Berlin voranzubringen“, so Emmerich.

Der Ulmer Landtagsabgeordnete Michael Joukov-Schwelling wurde als Vertreter des Landesverbands in den Diversitätsrat der Bundespartei gewählt. Dieser Rat soll die Vielfalt in der Partei stärken.