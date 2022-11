Pendler aufgepasst - Kein Zugverkehr zwischen Ulm und Augsburg

Pendler und Reisende müssen am Dienstag am Ulmer Hauptbahnhof auf Fernzüge verzichten. Betroffen ist auch der Regionalverkehr. Wie eine Sprecherin der Bahn dem SWR mitteilte, fahren Regionalzüge nach Stuttgart und München. Züge in Richtung Bayern werden umgeleitet oder von einem Schienenersatzverkehr bedient. Von dort aus können die Reisenden in Fernzüge umsteigen. Grund für den eingeschränkten Bahnverkehr sind kurzfristige Bauarbeiten zwischen Ulm und Augsburg.

Betroffen von den Einschränkungen ist die Strecke der RE9 zwischen Ulm und Augsburg sowie die RB 78 Ulm-Günzburg-Krumbach. Zwischen Burgau und Ulm werden Busse fahren. Ebenso auf der entgegengesetzten Strecke ab Ulm.

Die Arbeiten beginnen laut Bahn in der Nacht zu Dienstag um 2 Uhr und sollen bis Mittwochnacht, ebenfalls 2 Uhr, dauern. Am Mittwoch gilt dann laut DB-Fahrplanapp wieder das normale Angebot. Vom Hauptbahnhof Ulm aus pendeln täglich tausende Menschen in Richtung Stuttgart und Augsburg.

Brückenarbeiten bei Günzburg

Die Bahn leitet deshalb am Dienstag mehrere ICE-Züge zwischen Stuttgart und Augsburg über Aalen um. Einige ICE-, IC- und EC-Züge zwischen Karlsruhe, Stuttgart und München fallen auch komplett aus. Laut einer Sprecherin der Bahn können Reisende mit der Regionalbahn nach Stuttgart und München fahren und dort in Fernzüge umsteigen. Für zum Teil ausfallende Regionalzüge hat die Bahn einen Schienenersatzverkehr eingerichtet. Zwischen Ulm und Burgau gilt deshalb ein Ersatzfahrplan in beide Richtungen.

Bei der Baustelle handelt es sich nach Auskunft der Bahn um den Neubau einer Straßenbrücke im bayerischen Günzburg. Dort finden Restarbeiten statt, bevor sie Ende der Woche freigegeben werden sollen. Zur Dringlichkeit der Baustelle konnte ein Bahnsprecher am Montagabend auf SWR-Anfrage zunächst keine Angaben machen. Die Bahn rät den Reisenden, ihre Verbindungen vor Fahrtantritt zu prüfen.