Ukrainer erleben bei einer Führung die Wangener Innenstadt

Wangen (sz) - Bei einem Rundgang über Rathaus, Badstube, Eselmühle und Argenufer hat Wangens Stadtführer Andreas Rommel einige geflüchtete und derzeit in der Stadthalle lebende Ukrainerinnen und Ukrainer auf eine Reise ins Mittelalter mitgenommen. Die Führung wurde von der Ukrainerin Mila Tomarovska, die seit einiger Zeit in der Region lebt, begleitet und die Informationen übersetzt, wie es in einer Mitteilung heißt. Demnach begleiteten auch Hansjörg Tawantik, ehrenamtlicher Helfer in der Behelfsunterkunft, sowie Peter Röhrig-von Oehsen (Alltagsmanager des DRK) die kleine Gruppe. Trotz frostiger Temperaturen seien es schließlich acht Teilnehmer gewesen. Und, so heißt es abschließend: „Ein Beweis für die gelungene Premiere waren die vielen Fotos sowie das Abschlussbild vor der Eselmühle.“ (Foto: privat)