UEFA reduziert EM-Prämien - trotzdem weiter Rekordsumme

Bei Frost und Schnee soll eine 24-Jährige in einer Nacht im Januar das Meerschweinchen ihrer Mitbewohnerin auf dem Balkon ausgesetzt haben. Am nächsten Morgen wurde das Tier an selber Stelle erfroren aufgefunden. Sachbeschädigung und Verstoß gegen das Tierschutzgesetz lautete dementsprechend die Anklage am Mittwoch vor dem Amtsgericht Sigmaringen.

Sowohl die Angeklagte als auch die Halterin des erfrorenen Meerschweinchens wohnten zum Zeitpunkt der Tat gemeinsam in einer betreuen Wohngemeinschaft im Kreis Sigmaringen, da beide ...