Übrigens:Aber bitte mit Soße

„Spinat ist gesund“: Mit dieser These versucht man schon seit Generationen Kindern den grünen Brei schmackhaft zu machen. Trotzdem: Wenn die Luft rein schien, schlich ich mich vor Jahrzehnten als Kind auch mal mit Hamsterbacken Richtung Toilette, um die Spinatration womöglich etwas zu reduzieren. Inzwischen. mindestens 70 Jahre später, schmeckt mir gelegentlich sogar Spinat. Richtig gesunder - vor allem der aus Gartenunkraut: Zubereitet aus jungen Brennnesselspitzen und noch mit Giersch verfeinert.

So hatte ich kürzlich auch keine Hemmungen ein Menü mit Spinat via Essen auf Rädern zu bestellen. Nur: Die gelieferte Spinatkreation schien sogar meiner Frau wenig gesund. Aber weg schütten war für Senioren 80 plus, aufgewachsen in der „Schlechten Zeit“, wie man einst die Kriegs- und Nachkriegsjahre bezeichnete, kein Thema. Für eventuell gesündere Eier könnte man die Reste ja wenigstens den Hühnern füttern, war die Überlegung. Doch da passierte Überraschendes. Die gefiederten Allesfresser zeigten sich nicht gesundheitsbewusst und verschmähten den Spinat. Die ewig hungrigen Gänse zogen sich ebenfalls schnell zurück. Sogar die Enten, denen es selbst vor Nacktschnecken als Leckerbissen nicht graust, ließen den womöglich oxidierten Spinat im Alufolienteller links liegen. Und auch die afrikanischen und südamerikanischen Exoten im Hühnerhof – Perlhühner und ein Nandu – hatten keine Lust auf Spinat. Allerdings, auf ein Restchen Bratensoße „auf Alufolie“ war das gesamte Federvieh scharf. In diesem Fach war der Pseudoteller ruckzuck „wie geleckt“.

„Beim nächsten Mal einfach vorher die Soße drüberschütten“, schlug jetzt ein Bekannter vor. Wobei er offen ließ, ob der Ratschlag für die Resteverwertung per Geflügel galt, oder als Tipp für die ursprünglichen Besteller. (ws)