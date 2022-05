Übrigens: „Me too“

Eigentlich hatte ich nicht damit gerechnet, mich mit dem grassierenden Virus anzustecken. Schließlich war ich frühzeitig zwei Mal grundimmunisiert und sogar noch zwei Mal geboostert worden, wie das jetzt offiziell heißt. Zumal ich mit 81 und damit zusammenhängenden diversen Wehwehchen zum vulnerablen Teil der alternden Gesellschaft gehöre.

Doch jetzt ist es passiert – ich habe mich infiziert. Dabei war ich weder in einem bumsvollen Stadion, noch beim Après Ski in Ischgl und absolut nirgends um Toilettenpapier oder gar Sonnenblumenöl in der Schlange gestanden.

Und es hat auch nicht „Zoom gemacht“. Nein, die Omikron-Viren kamen ganz unauffällig quasi angeschlichen. Eines Tages war da nur ein bisschen Kratzen im Hals. Am nächsten Tag kam ein Frösteln dazu – bei 25,3 Grad im Schatten. Und die Blutzuckerwerte spielten Achterbahn. Da war glasklar, was im Busche war. Ich „begab“ mich in Quarantäne. Ganz genau wissen wollte ich es am nächsten Tag: Da durfte die Enkelin mit Wattestäbchen dem Opa in der Nase popeln. Das negative Resultat war ein positiver Test: Es war ein Strich zu viel auf dem Streifen. Und dann folgten einige Tage mit erträglichem Husten, Schnupfen, Heiserkeit. Aber auch mit grenzenlos scheinender Müdigkeit. Ich schlief gefühlt vierzig Stunden am Tag und wälzte im Traum unlösbare Probleme: Päckchen mit kyrillischer Schrift sortieren, zum Beispiel.

Nach einigen Tagen schien der Spuk vorbei. Eines Morgens wachte ich zwar „vögelewohl“ auf und mit unbändigem Appetitt auf Schwarzbrot mit dicker „Rinde“. Aber körperliche Betätigung war noch Fehlanzeige. Selbst der Gedanke an die Ski-Marathonläufe früherer Jahre half nicht. Bergauf fühlte ich mich stehend K.o. Doch inzwischen, zwei Wochen nach Beginn der Infektion und drei Mal negativ getestet, scheine ich wieder halbwegs fit.

Und übrigens: „Lauterbach ordert Impfstoff“, stand kürzlich auf der ersten Seite im Gränzbote. Wir werden Letzteren womöglich brauchen. Am Besten genau passenden. Und vielleicht auch eine „freiwillige“ Maskenpflicht. Denn einmal Corona reicht mir eigentlich. (ws)