Oberkochen (ij) - Von der Wacholdersteige kommend, fuhr ein 35-Jähriger am Dienstagnachmittag gegen 15.30 Uhr in den Kreisverkehr in der Heidenheimer Straße ein. Dabei übersah er einen im Kreisel fahrenden Kradfahrer und erfasst diesen mit seinem Fahrzeug. Der 17-Jährige stürzte auf die Straße, wobei er sich leichte Verletzungen zuzog. Er wurde zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht; an beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.