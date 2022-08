Überschwemmungen nach starkem Regen: Mehr als 1000 Einsätze in Vorarlberg

Dauerregen den ganzen Freitag über: Die starken Regenfälle in Vorarlberg beschäftigen derzeit die Rettungskräfte in ganz Östereich - so auch in Vorarlberg.

Einige Unterführungen und ganze Straßen stehen unter Wasser und müssen teilweise gesperrt werden. Laut Medienberichten des ORF gingen in der Rettungs- und Feuerwehrleitstelle mehr als 1000 Alarmierungen ein - Tendenz steigend.

Bereits in der Nacht von Donnerstag auf Freitag mussten die Feuerwehren vermehrt ausrücken, weil Wasser in die Häuser lief. Während die Lage am Vormittag noch einigermaßen ruhig war, sind die Feuerwehren seit dem Mittag praktisch im Dauereinsatz.

Die Festspiele für Freitagabend wurden abgesagt.

Diese Straßen sind gesperrt

Auf folgenden Straßen gibt es kein Durchkommen mehr: Auf der L190 zwischen Lindau und Bregenz, Bregenzerwald Straße (L200) vor dem Achraintunnel in Dornbirn, die Schweizer Straße (L202) in Bregenz und in der Kummenbergregion. Auch die Götzner Straße (L57) im Bereich der A14 sowie die Klauser Treietstraße (L62) im Bereich Dürne sind gesperrt. Auch die Innenstadt in Bregenz ist von den starken Niederschlägen betroffen.

Bahn stellt Verkehr nach Lindau ein

Im Grenzbereich zwischen Bregenz und Lindau ist der Bahnverkehr gegen 16.30 Uhr eingestellt worden. Ebenfalls unterbrochen wurden die Verbindungen zwischen Bregenz und Lochau, Dornbirn und Wolfurt sowie zwischen Lustenau und Lauterach.

So informiert die österreichische Bahn über die Streckensperrung. (Foto: my)

Es regnet weiter

Wie die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) mitteilt, wurden unter anderem in Feldkirch Niederschlagsspitzen von bis zu 120 Litern pro Quadratmeter, in Dornbirn und Bregenz von bis zu 114 Litern pro Quadratmeter verzeichnet. Punktuell kamen sogar bis zu 150 Liter pro Quadratmeter zusammen. Noch bis zum Abend sind kräftige Regenfälle zu erwarten. In der Nacht soll der Dauerregen dann in Schauer mit vereinzelten Regenpausen übergehen.