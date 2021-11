Überlinger Weihnachtsmarkt 2021 findet nicht statt

Aufgrund der Corona-Situation hat die Überlingen Marketing und Tourismus GmbH als Veranstalter gemeinsam mit der Stadt Überlingen die aktuelle Lage bewertet und entschieden, den Überlinger Weihnachtsmarkt nicht stattfinden zu lassen. Der Weihnachtsmarkt war ab dem 9. Dezember auf der Hofstatt geplant. Die Vorbereitungen in Zusammenarbeit mit dem Ausrichter EPM Bodensee waren laut Pressemitteilung der Überlinger Stadtverwaltung in vollem Gang. In den vergangenen Tagen habe sich die Corona-Situation allerdings weiter zugespitzt und es sei derzeit unklar, ob es weitere Verschärfungen für Weihnachtsmärkte oder auch die Untersagung von Großveranstaltungen durch politische Entscheidungen geben würde. Zudem erscheine es fraglich, ob der Charakter des Überlinger Weihnachtsmarkts als unbeschwerte Veranstaltung in diesem Jahr möglich sei. „So wären auch das beliebte Kinderprogramm und weitere Programmpunkte nicht durchführbar gewesen“, sagt Meike Keller, zuständig für die Veranstaltungsorganisation bei der ÜMT.