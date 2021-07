Mann filmt in Klokabine: Zeugin stellt den Täter und übergibt ihn der Polizei

Kurz vor 20 Uhr am Freitagabend bemerkte die Frau beim Toilettengang in einer Überlinger Pizzeria, dass am Boden seltsames vorgeht. Aus der Kabine nebenan hielt jemand ein Handy unterhalb der Trennwand in die Kabine der Frau und machte offenbar Filmaufnahmen während sie auf dem Klo war.

Der 41-jährige, männliche Tatverdächtige schloss sich nach seiner Entdeckung zunächst in der Toilette ein, versuchte anschließend zu flüchten, konnte aber durch die Zeugin und ihren Partner bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden.

Durch die zuständige Staatsanwaltschaft wurden umfangreiche Durchsuchungsmaßnahmen angeordnet.