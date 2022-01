Überlegener TV Weingarten gewinnt haushoch

Die Pflichtaufgabe, wie es Trainer Oliver Borrmann nannte, haben die jungen Handballerinnen des TV Weingarten mit Bravour gemeistert. In der Pokalrunde der Baden-Württemberg-Oberliga haben die A-Juniorinnen des TV Weingarten auswärts die HSG Winzingen-Wißgoldingen-Donzdorf beim 45:18 (19:9) regelrecht überrollt. Für den TVW war es in der neuen Pokalrunde der zweite Sieg im zweiten Spiel.

Bereits zum zweiten Mal in dieser Saison führte der Weg des TV Weingarten ins Lautertal. „18:45 hört sich an wie eine Uhrzeit“, teilte Borrmann scherzhaft mit. Am Ende von 60 Minuten Spaß war das allerdings tatsächlich das Ergebnis für die 14 Spielerinnen aus dem Schussental.

Schon vor dem Spiel bedankten sich beide Mannschaften bei Schiedsrichterin Sammy Domene Fernandez vom TV Altenstadt. Denn sie war für die Partie eigentlich gar nicht vorgesehen und hatte das Vorspiel gepfiffen. Weil das eigentlich eingeplante Schiedsrichtergespann aber laut TVW-Mitteilung fehlte, erklärte sich Fernandez bereit, auch das Oberligaspiel zwischen der HSG und Weingarten zu leiten.

Wie im Hinspiel kam der TVW nur schleppend in Tritt. Fast schon fahrlässig gingen die Weingartenerinnen mit teils besten Torchancen um. Nach 20 Minuten stand es daher nur 12:8 für den TVW. Das Trainergespann hatte da bereits mit einer großen Rotation begonnen – denn sechs Spielerinnen hatte Trainer Lars Gmünder für das Abendspiel in der Frauen-Verbandsliga auf dem Zettel, weitere zwei Spielerinnen standen einen Tag später im Kader der B-Juniorinnen.

Mit zunehmender Spieldauer fand der tapfer kämpfende Gastgeber keine Mittel mehr gegen den in allen Belangen überlegenen TVW. Bis auf die beiden Torhüterinnen trugen sich alle Weingartener Spielerinnen in die Torschützenliste ein. Am Samstag (15.45 Uhr, Kuppelnauhalle Ravensburg) kommt es zu einem Spitzenspiel in der Pokalrunde der Oberliga. Der TVW empfängt den ebenfalls noch ungeschlagenen RW Neckar. Zuschauer sind mit der 2G-plus-Regel erlaubt.