Überlastete Krankenhäuser und zu wenig Personal: Lindauer Landrat zeichnet ein dramatisches Bild

Die Situation ist dramatisch: Die Krankenhäuser seien überlastet, es gebe zu wenig Personal und die Kapazitäten auf den Intensivstationen könnten bald überschritten sein.

Elmar Stegmann, Lindauer Landrat und Vorsitzende des Bezirksverbands Schwaben, warnt vor der Situation in den schwäbischen Kliniken durch die Coronakrise. Gleichzeitig erreicht die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis einen neuen Höchststand.

Jedes schwäbische Krankenhaus ist stark belastet

Die dramatischen Entwicklungen in den Krankenhäusern standen im Fokus der letzten Arbeitstagung des Bezirksverbands Schwaben im Bayerischen Landkreistag. Laut Pressemitteilung des Landratsamts verzeichnet jedes Krankenhaus in den schwäbischen Landkreisen aktuell sehr starke Belastungen bis hin zu vollständigen Auslastungen der Intensivkapazitäten.

„Aufgrund der weiter immens steigenden Corona-Infektionszahlen befürchten die Landkreisvertreter, dass die Dramatik an Brisanz gewinnt und die verfügbaren intensivmedizinischen Behandlungskapazitäten bald überschritten werden“, schreibt das Landratsamt in der Mitteilung.

Am Donnerstag hatte die Sieben-Tage-Inzidenz für den Landkreis Lindau mit 550,6 ihren bisherigen Höchstwert erreicht. Wie das RKI mitteilt, sind seit Ausbruch der Pandemie insgesamt 5190 Menschen am Coronavirus erkrankt. Allein in der Zeit von Mittwoch auf Donnerstag kamen 108 Neuinfizierte dazu. 66 Menschen verstarben mit dem Virus.

Die dramatischen Entwicklungen treffe vor allem die Ärzte und Pflegekräfte

In den Krankenhäusern stehe immer weniger ausgebildetes Pflegepersonal zur Verfügung, die die Patienten auf den Intensivstationen versorgen können. „Aufgrund der dramatischen Lage an den Kliniken, setzen wir uns deshalb für das befristete Aussetzen der Pflegepersonaluntergrenzen ein. Es ist aktuell nicht angebracht, bei Unterschreitungen der Personaluntergrenzen Strafen zu verhängen, da das Personal auf den Intensivstationen jede Unterstützungsmöglichkeit benötigt“, fordert Stegmann laut Pressemitteilung.

Die Corona-Pandemie wirke sich aber auch nach wie vor dramatisch auf die finanzielle Situation der Krankenhäuser aus. Die Corona-Hilfen für die Krankenhäuser seien im Juni ausgelaufen, so die Pressemitteilung.

Krankenhäuser sind auch finanziell betroffen

Aufgrund der aktuellen Situation, seien aufschiebbare Operationen nicht mehr gestattet. Entsprechend fehlten den Krankenhäusern laut Pressemitteilung die notwendigen Einnahmen.

„Bei der letzten Sitzung des Bayerischen Kabinetts wurden wieder erste Förderungen für die Krankenhäuser beschlossen. Wann und in welchem Umfang Förderungen vom Bund zu erwarten sind, ist aktuell noch nicht bekannt“, heißt es in der Mitteilung.

Die seien „für die Krankenhäusern zwar ein positives Signal, aber unserer Ansicht nach nicht genug, um die Kliniklandschaft in unseren Landkreisen auf Dauer so zu erhalten“, so die Landesvertreter in der Mitteilung. „Wir fordern deshalb vom Freistaat Bayern und der Bundesregierung die Unterstützungen zukünftig langfristig auszurichten und nicht nur kurzfristig auf die Akutsituation zu reagieren.“

Ein Appell zur Impfung

Der Vorsitzende des Bezirksverbands Schwaben, Landrat Elmar Stegmann sei sich mit seinen schwäbischen Kolleginnen und Kollegen einig: „Um die Neuinfektionen zu senken, die Risikogruppen zu schützen und die schweren Krankheitsverläufe zu minimieren und somit auch zur Begrenzung der Auslastung der Intensivkapazitäten beizutragen, ist die Impfung der Bevölkerung von zentraler Bedeutung.“

Der Appell laute deshalb an alle, die von dem Impfangebot noch nicht Gebrauch gemacht haben, sich so schnell wie möglich impfen und damit schützen zu lassen.