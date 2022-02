Überholverbot von Fahrrädern – was das Schild nützt

Das Schild in Stuttgart ist neu. Doch die Regel, die es ausdrückt, gibt es schon seit fast zwei Jahren: das Überholverbot von Fahrrädern und Krafträdern, wenn ein Mindestabstand von 1,5 Metern zum Auto nicht möglich ist.

Seit Anfang Januar steht es jetzt an der Kaltentaler Abfahrt in Stuttgart. Denn dort ist zwischen Fußweg und der Straßenbahn in der Mitte nicht genug Platz, um ein Fahrrad zu überholen. Auf 600 Metern bergauf dürfen Fahrradfahrer hier deshalb nicht überholt werden.

Autofahrer überholen trotzdem

Viele Autofahrer würden es trotzdem tun, sagt Tobias Willerding vom Stuttgarter Kreisverband des ADFC, dem Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club. Das Schild helfe da nicht besonders viel.

„Wenn die Anwohner unterwegs sind, dann bringt das schon ein bisschen was“, sagt Willerding – doch nicht im Berufsverkehr auf dem Weg rein und raus aus der Stadt:

Manchmal wird dann ein bisschen langsamer überholt. Statt mit 50 wird da vielleicht nur mit 20 oder 30 überholt.

Das Schild sei trotzdem nicht nutzlos. Denn schließlich berichte jetzt die Presse über die Verkehrsregel.

Schilder aufstellen allein reicht nicht

Vom ADAC, dem Allgemeinen Deutschen Automobilclub, heißt es, dass die überarbeitete Überholverbotsregel an sich eine gute sei. Denn endlich sei eine genaue Zahl genannt. Zuvor war in der Straßenverkehrsordnung nur von einem „ausreichenden Seitenabstand“ die Rede. Allerdings sollte eine Beschilderung für den ADAC auf Gefahrenstellen, wie zum Beispiel Engstellen, gefährliche Strecken oder Routen, auf denen Fahrradfahrer besonders geschützt werden müssten, beschränkt sein.

Schilder aufstellen allein reicht allerdings nicht: „Diese Überholverbot-Schilder können jedoch nur ihre Wirkung entfalten, wenn auch entsprechende Kontrollmaßnahmen stattfinden“, sagt Julian Häußler vom ADAC Württemberg.

Der gleichen Meinung ist auch Tobias Willerding. Nur hätten die Kontrollen bis jetzt nur vereinzelt stattgefunden. Und dann habe die Polizei nur Ermahnungen ausgesprochen. Dabei ist das Missachten des Schildes nicht ganz billig. Wer an der Stelle trotzdem überholt, muss mit 70 Euro Bußgeld und einem Punkt in Flensburg rechnen.

Forderung nach einem Radweg

Was aus der Sicht des ADFC an der Kaltentaler Abfahrt besser für die Sicherheit der Radfahrer wäre: ein klar abgegrenzter Radweg, wie ihn die Stadt Stuttgart gerade plant. Willerding ist sich sicher, dass jetzt der nötige Druck auf die Politik da ist. Denn durch das neue Schild würden sich nun auch die Autofahrer vermehrt für einen Radweg aussprechen.

Dann könnten die Fahrradfahrer endlich nicht nur sicherer, sondern auch entspannter den Anstieg hochradeln. Denn, das betont Willerding: „Auf 600 Metern bergauf, das ist schon ein ziemlicher Druck, wenn hinter einem eine Kolonne an Autos fährt.“