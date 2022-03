Überholer raste mit Auto in einen Acker

Von einem Abschleppdienst geborgen werden musste am Sonntagabend gegen 19.30 Uhr ein Audi, der auf der Landesstraße zwischen Leutkirch und Kimratshofen verunglückt ist. Der 32 Jahre alte Lenker des Wagens fuhr nach Mitteilung der Polizei auf Höhe von Ellmeney und überholte vor einer Kurve mehrere Fahrzeuge mit hoher Geschwindigkeit. In der nach dem Überholvorgang folgenden Kurve war er immer noch so schnell, dass er von der Straße abkam und mit seinem Auto im Acker landete. Er lenkte zurück auf die Straße und kam dort letztlich zum Stillstand. An seinem Audi entstand bei der Fahrt abseits der Straße ein Schaden in Höhe von etwa 7000 Euro. Das Polizeirevier Leutkirch ermittelt wegen Straßenverkehrsgefährdung gegen ihn. Die Lenker der Wagen, die der Audi-Fahrer kurz vor seinem Unfall überholte, werden gebeten, sich unter Tel. 07561 / 84 880 zu melden.