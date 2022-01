Überfall auf Tankstelle A81: Polizei sucht nach Mann

Am frühen Dienstagmorgen hat ein Mann die Tankstelle der Rastanlage Hegau Ost an der Bundesautobahn A81 bei Engen überfallen und Bargeld erbeutet. Der Täter konnte unerkannt entkommen.

Tankstellenmitarbeiter zur Geldausgabe gewzungen

Der unbekannte, etwa 20- bis 30-jährige, dunkel gekleidete und etwa 1,70 bis 1,75 Meter große Mann betrat gegen 1.30 Uhr den Verkaufsraum der Rastanlagentankstelle Hegau Ost. Unter Drohungen zwang der Täter den Tankstellenmitarbeiter zur Herausgabe des Kasseninhaltes. Mit Bargeld in derzeit noch nicht bekannter Stückelung flüchtete der Täter zu Fuß. Wohin ist laut Polizei bislang nicht bekannt. Der Tankstellenmitarbeiter wurde nicht verletzt.

Die Kriminalpolizei mit Sitz in Rottweil hat Ermittlungen wegen eines Raubdelikts aufgenommen und bittet um Hinweise.

Wer kann Hinweise geben?

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen am frühen Dienstagmorgen im Bereich der Tankstelle der Autobahnrastanlagen Hegau Ost an der A 81 bei Engen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0741 /477-0 mit der Kriminalpolizei Rottweil in Verbindung zu setzen, so die Kriminalpolizei.