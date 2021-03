Überarbeitetes Bayerisches Fischereigesetz soll Berufsfischern mehr Sicherheit geben

Einfacher, praxisgerechter und digitaler: So soll das Bayerische Fischereigesetz werden. Das Kabinett billigte einen entsprechenden Gesetzentwurf zur Änderung des Bayerischen Fischereigesetzes. Nun geht dieser in die Verbandsanhörung.

„Wir berücksichtigen die geänderten Bedürfnisse der fischereilichen Praxis und sorgen für weniger Bürokratie. Nachhaltige Fischereiausübung und Fischproduktion in all ihren Formen müssen auch in Zukunft bestehen können, “ erklärt Landtagsabgeordneter Eric Beißwenger. Neben der Karpfen- und Forellenteichwirtschaft, Fluss- und Seenfischerei sowie Angelfischerei, die unmittelbar betroffen sind, werden auch Belange des Naturschutzes, der Wasserwirtschaft sowie wirtschaftliche und touristische Interessen und die Freizeitnutzung mit einbezogen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die Novelle habe auch Auswirkungen auf die Berufsfischer am Bodensee. „Die Geltungsdauer der Patente wird von drei Jahren auf zehn Jahre angehoben. Das bedeutet mehr Planungssicherheit für die bayerischen Bodenseefischer“, sagt der Umweltpolitiker.

Der fortschreitenden Digitalisierung in der Verwaltung soll mit der dauerhaften Einführung des elektronischen Fischereierlaubnisscheins Rechnung getragen werden. In einer erfolgreichen Erprobungsphase habe sich die Möglichkeit der elektronischen Ausstellung – gerade auch in Zeiten der Corona-Pandemie – bewährt, heißt es in der Mitteilung weiter. Allein im ersten Halbjahr 2020 seien 15 000 elektronische Erlaubnisscheine ausgestellt worden.

Eine weitere Änderung betrifft die Fischereiaufseher. Ihre Position solle gestärkt und an diejenige des Naturschutzwächters angeglichen werden. Auch die berechtigten Belange des Naturschutzes würden beachtet: Die Ausweisung von Schongebieten auf naturnahen geschlossenen Gewässern soll ermöglicht werden. Außerdem sollen wasserrechtsbezogene Vorschriften des Fischereigesetzes angepasst werden.