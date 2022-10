Über zwei Promille: 24-Jähriger verursacht Unfall bei Bad Wurzach

Wie die Polizei in Ravensburg mitteilt, war der 24-Jährige am Freitag gegen 19.35 Uhr auf der L314 zwischen Bad Wurzach und Kimpfler unterwegs, als er laut Zeugenaussagen mit ausgeschalteten Licht auf die Gegenfahrspur geriet. Ein entgegenkommendes Auto musste ausweichen, um den Zusammenstoß zu vermeiden.

"In der Folge kam der VW immer weiter nach links, bis er schließlich auf eine Leitplanke fuhr und anschließend eine Schranke sowie die Ampel am dortigen Bahnübergang beschädigte", schreiben die Beamten in einer Mitteilung zu dem Unfall.

Dort kippte der VW auf die rechte Seite, wo er schließlich zum Stillstand kam. Ein vor Ort durchgeführter Alkoholtest beim VW-Fahrer ergab eine Konzentration von umgerechnet mehr als zwei Promille. Der Fahrer des VWs wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden des Unfalls beläuft sich nach ersten Schätzungen auf 10.000 Euro.