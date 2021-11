Der Lindau-Podcast: Über Pech im Drogengeschäft und ein Gefühl fürs Alter

Lisamarie Haas und Ronja Straub sprechen in dieser Folge über einen mutmaßlichen Drogenhändler, der in Lindau aus seiner Wohnung heraus Cannabis, Kokain und Amphetamine verkauft haben soll und von seinem Nachbar überführt wurde. Und wie fühlt es sich eigentlich an, plötzlich alt zu sein und dann auch noch mit einem Pedelec am Straßenverkehr teilzunehmen? Ronja Straub hat es mit einem Alterssimulationsanzug ausprobiert.

