Über die Imkerei unserer Vorfahren

Das Wissen um die Imkerei und um die Bedeutung der Bienen ist uralt und es ist zugleich, mit dem Blick auf die bedrohte Artenvielfalt, ein brandaktuelles Thema. In ihrem Vortrag „Lebendige Archäologie: Imkerei der Keltenzeit“ beleuchtet Dr. Sonja Guber am Sonntag, 6. September, um 16 Uhr das Verhältnis von Mensch und Bienen von der Jungsteinzeit bis zur Zeit der Kelten, das geht aus einer Pressemitteilung hervor. Die Ur- und Frühhistorikerin und ausgebildete Tierwirtin mit Schwerpunkt Imkerei stellt auf der Heuneburg Funde aus verschiedenen Perioden der Menschheitsgeschichte vor, auch aus der Zeit der Kelten. Zugleich gibt sie Einblicke in die praktische „Archäoimkerei“. Die Teilnahme ist im Eintrittspreis enthalten.

Die dramatische Entwicklung der Artenvielfalt und das Insektensterben sind in den vergangenen Jahren zu einem Thema von brennender Aktualität geworden. So kommt es, dass sich auch immer mehr Menschen mit der Geschichte und der Bedeutung der Imkerei beschäftigen. Die Beziehung zwischen Menschen und Bienen reicht weit zurück; man geht davon aus, dass in der Jungsteinzeit etwa 5500 bis 2200 v. Chr. die Menschen anfingen, künstliche Behausungen für Bienenvölker bereitzustellen, heißt es in dem Schreiben. Guber berichtet in ihrem Vortrag von prähistorischen und eisenzeitlichen keltischen Funden, die Einblicke in die Imkerei unserer Vorfahren ermöglichen.

Die Ur- und Frühhistorikerin Guber stellt in ihrem Vortrag das Projekt „Archäoimkerei“ vor. Dabei ging es darum, prähistorische Bienenbehausungen auf der Grundlage archäologischer Funde nachzubilden und mit Bienen zu besiedeln. Als Bienenbehausungen testete Guber Holzröhren, ausgehend von einem jungsteinzeitlichen Fund, und einen sogenannten „Rutenstülper“, nachgebaut nach einem frühgermanischen Fund, wie man ihn in waldarmen Regionen bereits vor rund 2000 Jahren nutzte. Da das Thema in der Forschung bislang vernachlässigt worden war, betrieb die experimentelle Archäologin und gelernte Imkerin mit dem Projekt „Archäoimkerei“ Grundlagenforschung.

Die moderne Imkerei und das damit verbundene Engagement für Insekten- und Umweltschutz sind aktuelle Themen, denen sich auch die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg verschrieben haben. Seit mehreren Jahren arbeiten sie erfolgreich in den Gärten und Wäldern von zwölf Monumenten mit Imkern zusammen. Unter dem Markennamen „Landesgold“ verkaufen die teilnehmenden Klöster, Schlösser und Gärten den Honig aus der unmittelbaren Umgebung des Monuments – und haben damit aus dem Stand einen begehrten Bestseller in ihren Shops geschaffen, heißt es in der Mitteilung. Auf der Heuneburg entsteht derzeit ein Keltengarten, in dem auch die Imkerei ein Thema sein wird. Auf der Basis archäobotanischer Untersuchungen werden dort unter anderem Pflanzen zu finden sein, die typische Bienenweiden sind: Hasel, Himbeere, Brombeere, Salbei, Minze, Dost, Majoran und Thymian.