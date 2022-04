Über 600 Menschen setzen ein Zeichen für den Frieden

Nach zwei coronabedingten Unterbrüchen fand an Ostermontag in Bregenz wieder der traditionelle länderübergreifende Bodensee-Friedensweg statt. Mehr als 600 Menschen versammelten sich zu der Friedenskundgebung, berichten die Veranstalter in einer Pressemitteilung.

Die Teilnehmer trafen sich ab 14 Uhr auf dem Kornmarkt, wo der Bregenzer Bürgermeister Michael Ritsch, der auch einer der Mayors for Peace ist, einer weltweiten Vereinigung von Bürgermeistern gegen Atomwaffen, ein Grußwort an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer richtete.

Zwei Aktivistinnen der Fridays for Future (Sophia und Xenia Unseld) wandten sich anschließend an das Publikum und betonten die Dringlichkeit, alles zu unternehmen, um der Klimakrise zu begegnen. Diese war der ursprüngliche Hauptpunkt des Friedenswegs-Aufrufes „Es geht ums Ganze! Klima. Gerechtigkeit. Frieden“, heißt es im Veranstalter-Bericht.

Ab 14.30 Uhr bewegte sich ein Umzug am Bodensee zum Friedenspfahl am Festspielhaus, wo mit einer Schweigeminute den Opfern der gegen das Völkerrecht verstoßenden russischen Aggression gegen die Ukraine gedacht wurde. Nach einem Rückweg zum Kornmarkt durch die Stadt fand um 15.30 Uhr die Abschlusskundgebung statt mit drei Rednerinnen und Rednern, die sich zu gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und militärischen Aspekten heutiger Friedensarbeit äußerten: Aus der Schweiz kam Lea Suter, die für eine umfassende Friedenskultur plädierte, sich eine mutige Schweiz wünschte, die ihren Handlungsspielraum nutzt, um das Blutvergießen in der Ukraine zu beenden, sowie eine massive Verschiebung von Ressourcen von der militärischen Verteidigung in friedenserhaltende Massnahmen forderte. Aus Österreich kam Johannes Falch, der zur friedensfördernden Gemeinwohlökonomie sprach, die sich für die Transformation der Wirtschaft zu einer ethischen und nachhaltigen Marktwirtschaft einsetzt. Aus Deutschland sprach Claus Kittsteiner, der eine friedensbewegte Tour d’Horizon als „Kind des Zweiten Weltkrieges“ seit damals bis heute zeichnete und eindringlich für eine Verhandlungslösung im laufenden Ukrainekrieg warb.

Am ganzen Friedensweg stand die aktuelle Situation nach dem Angriff Putins auf die Ukraine im Vordergrund, heißt es im Bericht weiter. Der Widerstand gegen die atomaren Waffen bildete jahrzehntelang den Schwerpunkt der Ostermarschbewegung in den drei Ländern, in deren Tradition der Bodensee-Friedensweg steht.