Über 25 Jahre Blaskapelle Peng

Im Jahr 2020 hätte die Blaskapelle Peng unter normalen Umständen ihr 25. Jubiläum gefeiert. Doch pünktlich zur CD-Veröffentlichung kam der Lockdown. Jetzt holen die Musiker diese Feier nach. Am Samstag, 23. April, feiern sie um 20 Uhr in der Buchbühlhalle in Ostrach mit dem Saisonauftakt das „25 + 2“-Jubiläum. Die Verantwortlichen versprechen „einen tollen Abend mit Blasmusik“. Durch das Programm führt Humorist Helmut Kiefer.

Harald Reiss, musikalischer Leiter, in einer Pressemeldung über das ausgefallene Jubiläum im Jahr 2020: „Wir hatten alles vorbereitet, die neue CD stand in den Startlöchern, die Kollegen/in voller Euphorie, aber leider war alles dahin. Für eine regionale Kapelle wie wir es sind, können wir dennoch stolz sein, dass wir mit über der Hälfte der Gründungsmitglieder noch im 27. Jahr wieder am Start sind und sein dürfen.“

Kartenvorverkauf bei allen Musikern, oder unter den Telefonnummern 0172 / 3 61 62 33 und 07575 / 24 15 Vorverkauf 8 Euro, Abendkasse 10 Euro, Halleneinlass ab 19 Uhr, Weitere Informationen finden Sie unter www.blaskapelle-peng.de