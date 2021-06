Über 22 Millionen Zuschauer: ZDF mit bisheriger Top-Quote

Der EM-Auftakt der deutschen Fußball-Nationalmannschaft hat dem ZDF erwartungsgemäß die bisherige Top-Quote bei dem paneuropäischen Turnier beschert.

22,55 Millionen Zuschauer sahen ab 21.00 Uhr die 0:1-Niederlage gegen Weltmeister Frankreich. Der Marktanteil für den öffentlich-rechtlichen Sender lag bei 67,4 Prozent - das heißt, dass zwei von drei Fernsehzuschauern zu der Zeit Fußball geschaut haben.

Die Einschaltquote lag allerdings unter dem Wert des Auftaktspiels der Deutschen bei der EM vor fünf Jahren in Frankreich und bestätigte den Trend der bisherigen Übertragungen des diesjährigen Turniers. 2016 hatten in der ARD mehr als 26 Millionen Interessierte die erste Partie des DFB-Teams gegen die Ukraine (2:0) gesehen. Das entsprach einem Anteil von 68,5 Prozent. Allerdings sind die Quoten nur bedingt vergleichbar: In diesem Jahr übertragt parallel auch der Anbieter Magenta TV die EM-Spiele; außerdem schauen mittlerweile viel mehr Menschen Fernsehen über das Internet - und diese Zuschauer sind bei der Quotenerhebung nicht dabei.

Frankreich toppt Wert von Heim-EM

Im Weltmeister-Land Frankreich haben sogar etwas mehr Menschen das erste EM-Spiel ihres Teams im Fernsehen gesehen als das Eröffnungsspiel der vorherigen Europameisterschaft im eigenen Land. Der übertragende Free-TV-Sender M6 verzeichnete im Durchschnitt 15,1 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 57,5 Prozent. Das Eröffnungsspiel der Heim-EM gegen Rumänien vor fünf Jahren hatten durchschnittlich 14,5 Millionen Menschen (54,8 Prozent) gesehen. Die Zahlen des Pay-TV-Senders beIN Sports, der das Spiel ebenfalls übertragen hatte, sind noch nicht bekannt.

Die ZDF-Übertragung der ersten Dienstag-Partie in der deutschen Gruppe F zwischen Portugal und Ungarn (3:0) in Budapest lockte 6,44 Millionen Fans (Marktanteil: 34,4 Prozent) vor die Bildschirme. Mit solchen TV-Zahlen konnten die deutschen Frauen in ihrem Länderspiel am Nachmittag gegen Chile (0:0) in Offenbach nicht mithalten. 1,58 Millionen Zuschauer (17,5 Prozent) wollten das Spiel im ZDF sehen.

© dpa-infocom, dpa:210616-99-13760/2

Spielplan der Nationalelf

Spielplan der EM 2021

Der deutsche EM-Kader

ZDF-Tweets

ZDF-Quoten bei ZDF-Text

AGF