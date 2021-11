Über 100 Aktive aus 28 Vereinen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Dankenswerterweise erklärten sich die TTF Altshausen kurzfristig bereit, das Turnier der 1. Bezirksmeisterschaften 2021/22 des gesamten TT Bezirkes Allgäu-Bodensee in allen Herren- und Damenklassen zu übernehmen.

Am Samstag, 6. November starteten ab 14 Uhr die Klassen B und D an 16 Tischen in den Einzeln. In der Herren B Klasse, mit 23 Meldern, holte sich Robin Fischer (TTF Kißlegg) den Titel des Bezirksmeisters gg. Dominik Dettling (SV Amtzell). Bezirksmeister im Doppel der Herren Klasse B wurden Dominik Dettling / Olaf Walschburger (beide SV Amtzell) im Endspiel gg. Nico Holder (SV Fronhofen) / Christian Hecht (TSG Ailingen). Der Weingartner Casian Bologa sicherte sich den Titel in der Herrenklasse D bei 22 Teilnehmern. Stefan Rudhart (SV Deuchelried) ist jetzt Vize-Bezirksmeister in dieser Klasse. Bezirksmeister im Doppel der D Klasse wurden Florian Welte / Philipp Stöckeler (beide TSV Opfenbach) im Endspiel gg. Erwin Becker / Michael Schmitt (TSV Neukirch).

Am Sonntag, 7. November kämpften 18 Aktive der C-Klasse um den Titel des Bezirksmeisters. Am Ende stand Elias Lampert (TTF Kißlegg) auf dem Treppchen. Niels Brenner ( SVW Weingarten) wurde im Endspiel Zweiter. Auch im Herren Doppel der C-Klasse holten sich die Kisslegger Elias Lampert / Yannick Geisler im Endspiel gg. Karl Weber (TSG 1861 Bad Wurzach) / Johannes Merk (SVW Weingarten) die Siegerurkunde.

Ab 12 Uhr griffen alle Damen-Klassen sowie die Herren A in das Geschehen ein. 23 Spieler wollten in der Herren Königsklasse, der Klasse A, den Titel gewinnen. Der aber ging an Tim Julian Oelze (SVW Weingarten) gg. Felix Wigand (SV Amtzell). Im Herren Doppel A dominierten die Aulendorfer Jannick Schmid / Nico Arnegger gegen Michael Lang (SVW Weingarten) / Christhart Kratzenstein (TSG Leutkirch) in einem sehenswerten Endspiel.

Anne Dufner (SV Deuchelried) sicherte sich im Endspiel gg. ihre Vereinskollegin Anja Egeler den Titel in der A Klasse. Auch das Doppel der Damen Klasse A ging an die Deuchelrieder Anja Egeler und Anne Dufner im Endspiel gegen Laura Elmenthaler (TSV Opfenbach) und Linda Peter (TTF Kißlegg). Der Titel in der B Klasse ging an Laura Elmenthaler (TSV Opfenbach) vor Sarah Zerlaut (TSV Neukirch).

13 Paarungen wollten den Titel des Mixedwettbewerbs. Geholt haben sich den aber Anne Dufner mit Partner Marco Busam (TTF Altshausen) in einem spannenden Endspiel gegen Anja Egeler und Jannick Schmid (SG Aulendorf).