„Ubuntu“ soll Jugendliche unterstützen

Zwiefalten (sz) - Am Freitag, 8. Juli, findet um 18 Uhr die Ausstellungseröffnung des Kunstprojekts „Ubuntu“ vor dem Rathaus in Zwiefalten statt. Das Projekt ist im Rahmen der Schulsozialarbeit der Klassen 8, 9 und 10 der Münsterschule Zwiefalten entstanden. Diese umrahmt die Eröffnung deshalb mit musikalischen Beiträgen von Marina Stumm der Schülern der zehnten Klasse, sowie Herbert Pfister mit Schülerin.

„Ubuntu“ bedeutet Menschlichkeit, Nächstenliebe, Gemeinsinn, sowie die Erfahrung und das Bewusstsein, dass man selbst ein Teil eines Ganzen ist. Um die Jugendlichen im Homeschooling zu stärken, wurde im Rahmen der Schulsozialarbeit an der Münsterschule Zwiefalten das Kunstprojekt „Ubuntu“ unter der Schirmherrschaft von Bürgermeisterin Alexandra Hepp ins Leben gerufen.

Die Ausstellung kann in Zwiefalten bis Ende Oktober besichtig werden. In Hayingen wird sie ab März 2023 und in Pfronstetten ab Juni 2023 zu sehen sein.