U17-Teams des SC Freiburg und von 1860 München spielen in Altheim

Beim FV Altheim dreht sich auch in den nächsten zwei Wochen alles um den Fußball. Höhepunkt ist ein Freunschaftsspiele zwischen den U17-Mannschaften des SC Freiburg und des TSV 1860 München am Samstag, 16. Juli. Nachdem die U17 der Freiburger schon im Mai ein Testspiel in Altheim absolvierte, ist nun schon das nächste Spiel anberaumt: Am Samstag dürfen die Nachwuchskicker des SC Freiburg gegen die U17 von 1860 München ran. Anpfiff ist um 13 Uhr.

Unter den Jugendspielern des SC Freiburg befinden sich neben dem Eigengewächs Niklas Musch aus Altheim auch einige U17-Nationalspieler. Über Niklas Musch und dessen Eltern kam auch der Kontakt zwischen dem FC Freiburg und dem FV Altheim zustande. Der Eintritt zum Spiel auf dem Sportgelände in Altheim ist frei.

Am selben Tag um 16 Uhr bestreitet die erste Mannschaft des FV Altheim sein erstes Testspiel unter dem neuen Trainer Daniel Weber. Dabei trifft der FVA auf den Bezirksligisten TSG Ailingen.

Eine Woche später steht wieder Fußball auf dem Programm in Altheim. Am Freitag 22. Juli, findet ab 19 Uhr das Jedermann-Elfmeterschießen statt. Genauere Informationen zur Teilnahme gibt es auf der Homepage www.fvaltheim.de. Einen Tag später beginnt um 14 Uhr das Blitzturnier in Altheim. Dabei messen sich die Aktiven aus dem eigenen Ort mit den Teams aus Bad Buchau, Uttenweiler und Dürmentingen. Dazwischen um circa 16.30 Uhr ist ein Spiel der Kleinsten aus Altheim gegen ein Team aus der Umgebung geplant.