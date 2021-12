U14 der TG Biberach holt Bezirksmeistertitel

Unter Einhaltung der Corona-Verordnung hat die U14-Volleyball-Bezirksmeisterschaft in der Eugen-Bolz-Halle in Bad Waldsee stattgefunden. Gewonnen hat sie die männliche U14 der TG Biberach.

Andrej Bangert, Trainer der U14 der TG Biberach, konnte auf einen vollständigen Kader zurückgreifen. Zwei U13-Spieler waren zur Unterstützung und vor allem zum Schnuppern mit dabei. Es wurde zunächst in zwei Dreiergruppen jeder gegen jeden auf zwei Gewinnsätze gespielt(Gruppe A: VfB Friedrichshafen, TG Bad Waldsee und BSG Immenstaad; Gruppe B: VfB Friedrichshafen 1 und 3 und TG Biberach). Im ersten Spiel gegen die dritte Mannschaft des VfB Friedrichshafen waren die Biberacher überlegen und gewannen souverän mit 2:0 (25:11; 25:18).

In der zweiten Begegnung ging es gegen die starke erste Mannschaft des VfB Friedrichshafen um den Gruppensieg. Schnell führte die TG mit 4:0 im ersten Satz und konnte diesen Vorsprung durch ein konzentriertes und sicheres Spiel gegen die nicht ins Spiel kommenden Häfler bis zum 25:21 beibehalten. Der zweite Durchgang war hart umkämpft. Beide Mannschaften spielten einen schönen und spannenden Volleyball und lieferten sich ein enges Kopf-an-Kopf-Rennen. Am Ende ging auch der zweite Satz mit 25:23 an die TG.

Als Erster der Gruppe B traf die TG Biberach nun auf die TG Bad Waldsee als Zweiter der Gruppe A. Bei den Überkreuzbegegnungen wurde auf zwei Gewinnsätze gespielt. Die Biberacher spielten im ersten Satz stark gegen die Gastgeber aus Bad Waldsee auf und konnten ihn deutlich mit 25:16 für sich entscheiden. Im zweiten Durchgang kam die U14 der TG Bad Waldsee immer besser ins Spiel und machte es den Biberacher Jungs nicht leicht. Durch eine gute kämpferische Leistung und einen großartigen Teamgeist holte die TG auch den zweiten Satz knapp mit 25:23 nach Hause und zog ins Finale der Meisterschaften ein.

Der Finalgegner hieß erneut VfB Friedrichshafen 1, der sich im Überkreuzspiel gegen die eigene zweite Mannschaft mit 2:0 deutlich durchsetzen konnte. Selbstbewusst durch den Sieg im Gruppenspiel ging die TG Biberach in die Partie. Insbesondere druckvolle Aufschläge, eine stabile Annahme und daraus resultierende gute Angriffe bescherten der TG einen Sieg im ersten Satz mit 25:20 Punkten.

Nun waren die Häfler unter Druck und zeigten im zweiten Satz von Beginn an ein konzentrierteres Spiel. Die Biberacher U14 leistete sich vermehrt leichte Fehler und hinkte immer mit drei bis vier Punkten hinter dem Gegner her. Durch einen starken mannschaftlichen Zusammenhalt, aufbauende Worte untereinander und vor allem lautstarke Unterstützung der Jungs vom Spielfeldrand aus gelang der Ausgleich zum 17:17 und damit die Wende. Durch eine genaue Annahme, starke Feldverteidigung und eine tolle Leistung am Netz holte sich die TG Biberach verdient auch den zweiten Satz (25:21) und somit den Bezirksmeistertitel. Das regelmäßige Training und die Zusatztrainings an mehreren Samstagen haben sich somit ausgezahlt.

Die gesamte U14-Spielrunde meisterte die TG Biberach ohne Satzverlust und qualifizierte sich für die Baden-Württembergischen Meisterschaften am 29. Januar 2022.