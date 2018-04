U13 des FC Wangen verliert 0:4 gegen den VfB Stuttgart

Die U13 des FC Wangen haben sich zwar wacker gegen den Bundesliganachwuchs des VfB Stuttgart, aber trotzdem 0:4 (0:0) verloren.

Die Zielvorgabe der Trainer war es, dem VfB so lange wie möglich Paroli zu bieten. Von Anfang an versuchte der VfB Druck aufzubauen, doch die FC-Abwehr stand defensiv sehr sicher und ließ zunächst nicht viel zu. Sogar der eine oder andere gefährliche Angriff konnte nach vorne gesetzt werden und hätte erfolgreich abgeschlossen werden können. Dem VfB fiel zunächst nicht viel ein und so ging es mit einem verdienten 0:0 in die Halbzeitpause. Weiter so diszipliniert und kompakt spielen war die Vorgabe der Trainer für die zweite Halbzeit. Dieses Vorhaben gelang der U13 des FC Wangen auch über weite Strecken, jedoch übernahm der VfB immer mehr das Spiel. In der 40. Spielminute setzte sich dann einmal ein VfB Stürmer auf der rechten Seite gegen 3 Spieler des FC Wangen durch und seine Hereingabe wurde direkt zum 0:1 verwandelt. Trotz des Gegentores waren die Wangener weiterhin hellwach, standen sicher in der Abwehr und machten dem VfB das Leben sehr schwer. Bei einem Konter in der 53. Minute verlor der FCW in der Vorwärtsbewegung den Ball und die entstandene Lücke in der Defensive nutze der VfB eiskalt zum 0:2 aus. Sechs Minuten später dann das 0:3 durch einen unhaltbaren Kopfball. Kurz vor Ende erhöhte der VfB durch einen Elfmeter sogar noch auf 0:4.

Der FC Wangen machte ein herausragendes Spiel, das auch von etwa 150 Zuschauern mit Applaus belohnt wurde. „Schon verrückt, ich bekam noch nie so viele Glückwünsche nach einer Niederlage“, sagte Trainer Bernd Macek. Für den FCW spielten: Ali Aydin, Christian Eberle, Noah Gambach, Philipp Huckenbeck, Mattis Kellenberger, Efe Keskin, Tom Macek, Tobias Rasch, Louis Lange, Jannik Mayr, Atakan Sari, Akin Eren, Tim Löhmann, Levin Arb und Paul Schwarz.