U13 des FC Wangen spielt gegen den VfB Stuttgart

Am Samstag, 21. April, gastiert der VfB Stuttgart mit seinem U13 Nachwuchsteam beim FC Wangen. Spielbeginn ist um 13 Uhr auf dem neuen Kunstrasen Hinteres Ebnet.

Die U13 des FC Wangen spielt in dieser Saison erstmalig in der höchsten württembergischen Liga und belegt derzeit den fünften Tabellenplatz. Mit dem VfB Stuttgart kommt nun der souveräne Tabellenführer ins Allgäu. Mit der Maximalausbeute von 15 Punkte aus fünf Spielen und einem Torverhältnis von sage und schreibe 31:1 kommen die Jungprofis des VfB sicher mit großem Selbstvertrauen nach Wangen. Möglicherweise befindet sich schon jetzt ein kommender Bundesligaspieler des VfB in den Reigen der Gästemannschaft. Die FCW-Junioren haben bisher gezeigt, dass sie in dieser Spielklasse mithalten können und für die eine oder andere Überraschung gut sind. „Wir müssen realistisch sein. Jedoch werden alles daran setzen, uns so teuer wie möglich zu verkaufen“, sagt Trainer Bernd Macek.