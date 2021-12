TWS nehmen neue Verleihstation für E-Räder in Betrieb

Die neue Verleihstation für E-Fahrräder in der Ravensburger Schwanenstraße 48 bietet zwölf Ports, an denen die Leihräder mit TWS-Naturstrom aufladen.

Die Azubis am AZS-Ausbildungszentrum Schussental können jetzt mit dem E-Rad zu ihrer überbetrieblichen Ausbildung fahren, heißt es in einer Pressemitteilung der Technischen Werke Schussental (TWS). Das sei besonders für die Auszubildenden praktisch, die mit dem Zug oder dem Bus am Ravensburger Bahnhof ankommen.

„Selbstverständlich ist auch die neue Verleihstation am AZS für alle Nutzer zugänglich“, erklärt Anton Buck, Prokurist bei den TWS. Möglich mache dies auch die Firma Franz Lohr GmbH. „Wir möchten unseren Auszubildenden und unseren Mitarbeitenden an unserem Firmensitz im Gewerbegebiet Schwanenstraße eine umweltfreundliche Alternative zum Auto anbieten“, erläutert Geschäftsführer Nico Brombeis. Das Ravensburger Unternehmen beteiligt sich laut Mitteilung auch finanziell an der neuen Verleihstation.

Inzwischen stehen den Bürgerinnen und Bürgern insgesamt 21 Verleihstationen in Ravensburg und Weingarten zur Verfügung. Eine Übersicht über alle aktuellen Standorte sowie Informationen zur Nutzeranmeldung und den Tarifen gibt es unter mobil.tws.de.