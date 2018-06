Berlin (dpa) - Der Kurznachrichtendienst Twitter will sein Deutschlandbüro in Berlin ansiedeln. Das teilte die Senatsverwaltung für Wirtschaft am Abend mit. Berlins Regierender Bürgermeister Klaus Wowereit und Wirtschaftssenatorin Sybille von Obernitz begrüßten die Entscheidung. Wowereit sagte, die Entscheidung von Twitter zeige, welche Anziehungskraft Berlin für Kommunikationsunternehmen im Umfeld der IT-Branche entwickelt habe.