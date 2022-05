Twingo, 2er oder A-Klasse: Darum heißen Autos wie sie heißen

cm-Motor, das größte der 3200S mit 3200-ccm-Motor.

Vor fünfzig Jahren neu durchgezählt

Mit dem 1972 neu eingeführten Mittelklassemodell sollten die Motoren aus Entwicklungs- und Kostengründen fahrzeugübergreifend eingesetzt werden. So sollte der schwächste Motor der Mittelklasse auch ein kleineres Auto antreiben, der stärkste Motor der Mittelklasse als schwächster Motor auch in der Oberklasse arbeiten.

„Mit der bisherigen Nomenklatur wäre das nicht darstellbar gewesen. BMW musste verschiedene Motorisierungen in verschiedenen Kategorien einwandfrei benennen, um Kunden klar den Unterschied zu zeigen“, sagt Fred Jakobs als Leiter des BMW-Archivs.

Das neue System hatte Zahlen für die Klasse, die nach der Größe aufsteigen: eine kleine Klasse wurde 3, die mittlere 5 und die Oberklasse 7 genannt. Dazwischen ließ man Platz für spätere Nischenmodelle, etwa Coupés. Die hinteren beiden Nummern bezeichneten den Hubraum des Motors. Ein 520 war demnach ein 5er mit 2,0 Liter Hubraum, ein 525 ein 5er mit 2,5 Liter Hubraum, ein 725 ein 7er mit 2,5-Liter-Motor.

„Kunden sollten auf den ersten Blick erkennen, um welches Modell es sich bei dem Auto handelt. Mit der kompakten Dreier-Zahlenkombination gelingt das seit 50 Jahren“, sagt Jakobs. Das erste Auto mit dem neuen System war der 520. 1975 folgte der 3er (E21), 1976 kam der 6er (E24), ein Jahr später der 7er (E23) hinzu.

Zahlen und Buchstaben sind oft universeller

Sogenannte alphanumerische Kennzeichnungen wie Zahlen- und Buchstabenkombinationen bieten als Produktnamen einen Vorteil: Sie sind in der Regel international einfach zu verstehen. Zu achten ist hier mancherorts auf Unglückszahlen.

Mercedes benennt seine Fahrzeuge seit den 1960er-Jahren meist mit dreistelligen Ziffern, die den Hubraum bezeichnen, gefolgt von einem Buchstaben für die Fahrzeuggröße. Wie unter anderem die Limousine 220 b (intern W 111) von 1959. Auch ein D für Diesel - etwa 240 D bei einem W 123 (ab 1976) - konnte folgen.

ABC mit Sternen

Seit Frühjahr 1993 unterteilt Mercedes seine Baureihen unter anderem in Klassen wie A, B, C, E, S und G und daraus abgeleitete Versionen für die SUV-Modelle GLA, GLB, GLC oder GLS. Dahinter folgt die Hubraumzahl, eine Angabe zur Motorstärke, ein heute klein geschriebenes d für Diesel oder Angaben über Allradantrieb - so etwa S 400 d 4Matic für ein entsprechendes Modell der aktuellen S-Klasse.

„Mit den drei Buchstaben erreicht Mercedes-Benz eine Differenzierung des Portfolios, bleibt aber innerhalb der Logik in der Zugehörigkeit einer bestimmten Klasse“, sagt Frank Kallina, verantwortlich für Markennamen bei Mercedes-Benz.

Bei den neuen elektrischen Antrieben wählte Mercedes die Bezeichnung EQ, gefolgt vom Buchstaben der jeweiligen Baureihenklasse, etwa EQS, um die neue technische Submarke einzuführen. „Damit sehen Kunden direkt, dass es sich um ein Elektrofahrzeug von Mercedes-Benz handelt“, sagt Frank Kallina.

Namen statt Buchstaben und Zahlen

Aber auch mit Buchstaben und Zahlen kann man manchmal danebenliegen. Toyotas kleiner Sportler MR2 kann in französischer Aussprache wie „merde“ klingen - „Scheiße“: Solche Fälle ausgenommen sind Zahlen wie bei BMW und Peugeot oder Kombinationen aus Buchstaben und Zahlen wie bei Audi, Mazda, Citroën oder Mercedes hingegen meist logisch, präzise, hierarchisch und relativ flexibel.

Und auch fürs Elektrozeitalter lässt sich das System anpassen. Bei der Elektro-Reihe von BMW steht ein i vor der Zahl für das Modell, bei Mercedes wie geschildert das EQ vor dem Buchstaben der passenden Baureihe und bei VW ein ID. So bleibt die Nomenklatur auch für die Zukunft gut gerüstet - und lässt sich meist einfach am Heck ablesen.

© dpa-infocom, dpa:220505-99-172760/2