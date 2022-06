Niedlicher Tweet der Leutkircher Polizei erwärmt die Herzen

Die Polizei in Leutkirch scheint einen geheimen neuen Mitarbeiter oder eine geheime neue Mitarbeiterin zu haben. Auf Twitter hat das Polizeipräsidium Ravensburg für die Kollegen in Leutkirch einen Aufruf veröffentlicht, in dem das Foto eines Kinderfahrrads mit Polizei-Aufdruck und Stützrädern zu sehen ist.

Das Polizeirevier wolle „gerne ihrem geheimen kleinen Kollegen oder ihrer geheimen kleinen Kollegin sein/ihr Dienstfahrzeug zurückgeben, das er oder sie vermutlich bei einem Einsatz vergessen hat“.

Auch die Kommentare unter dem Post sind kreativ. So vermutet jemand, „es wurden wohl Kleinkriminelle verfolgt… Da vergisst man schon mal sein Einsatzfahrzeug“. Ein anderer Twitter-User schreibt „da wurde auf jeden Fall der Fall geklärt. Da hat die Schnuller-Klau-Bande keine Chance“.

Passend zum Fahrrad fand die Polizei auch den blau-roten Helm. „Vorbildlich mit dem richtigen Einsatzmittel“, schreibt die Pressestelle der Polizei in ihrem Tweet.

Besitzer hat sich noch nicht gemeldet

Auf Anfrage teilt die Polizei mit, es habe sich bisher noch niemand auf den Aufruf der Polizei gemeldet. Sowohl auf Twitter als auch auf Facebook habe der Post aber große Aufmerksamkeit erfahren. „Der Besitzer sieht es bestimmt irgendwann“, sagt die Polizeisprecherin Daniela Baier.

Tatsächlich sei das Rad schon seit vier Wochen bei der Polizei. Es sei oberhalb des Wohngebiets Pfingstweide mitsamt Helm im Wald gefunden worden.

Wenn der Besitzer das Fahrrad abholt, dürfe er auch mal das Revier besichtigen und ins Polizeiauto sitzen, verspricht die Polizei Leutkirch.