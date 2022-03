TVM-Tischtennisdamen unterliegen dem TSV Berghülen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Merklingen - Endlich ist Tischtennisspielen im Verband Baden-Württemberg, unter Einhaltung aller Corona-Maßnahmen, wieder möglich. Allerdings wird dies nur ein ganz kurzes Vergnügen sein, da lediglich die in der Vorrunde ausgefallenen Partien nachgeholt werden. Der Verband beschloss Anfang des Jahres, die Spielrunde für diese Saison aufgrund der Pandemie auf eine Halbrunde zu verkürzen. So bleibt den Aktiven, abgesehen von diesen Nachholspielen, nur das Training, die Vereinsmeisterschaften und vereinzelte Turniere, so wie etwa in Laichingen und Herrlingen, um wenigstens etwas an Wettkampferfahrung zu sammeln und seinen Sport auszuüben.

Eine nur vom Ergebnis her überraschend deutliche 2:8 Niederlage mussten die TV Merklingen-Tischtennis-Damen am vergangenen Samstagabend in der Bezirksligapartie gegen den TSV Berghülen in eigener Halle hinnehmen. Dabei sah es in den Eingangsdoppeln noch richtig gut aus. Berghülen ging zwar durch Petra Zeifang/Michaela Hempel früh mit 1:0 in Führung, die allerdings nur kurz Bestand hatte, da Christine Dukek/Beate Apfel gegen Heike Erz/Manuela Paukner für Merklingen siegreich waren und so praktisch direkt im Anschluss den 1:1 Gleichstand wieder herstellten.

Im Einzel waren es Petra Zeifang und Michaela Hempel die für Berghülen, mit feinen Einzelleistungen, die 3:1 Führung erspielten. Noch gab sich aber das TVM-Team nicht geschlagen. Beate Apfel war es, die nach tollem Spiel, mit ihrem Sieg über Manuela Paukner, den TVM wieder zum 2:3 heranführte. Dann allerdings legten die Gäste einen deutlichen Zahn zu und brachten damit das TVM-Damenteam so richtig in Bedrängnis. Da half auch die größte Gegenwehr nichts mehr.

Mit gleich fünf Spielgewinnen in Folge sorgten Heike Erz (2x), Petra Zeifang, Michaela Hempel und Manuela Paukner nach knapp zwei Stunden Spielzeit für den überraschend deutlichen 8:2 Endstand für Berghülen. Schon direkt vor dieser Partie gab Heide Staudenmayer, die ehemalige Mannschaftsführerin des TVM-Damenteams, nach insgesamt 47 Jahren erfolgreichen Tischtennisspiels ihren Rücktritt vom aktiven Spielbetrieb bekannt.

Nächste Spiele:

Am Samstag, den 26. März begrüßen die U18 Mädchen des TVM um 10 Uhr die Mannschaft des TSV Herrlingen-Blaubeuren I in Merklingen, während die Herren I dann um 19 Uhr den TSV Laichingen I zum immer spannenden und heißen Lokalderby erwarten.