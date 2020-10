TV Weingarten erobert die Tabellenspitze

Weingarten (sz) - Mit einem verdienten 29:26-Sieg beim TSV Lindau haben die Handballer des TV Weingarten die Tabellenführung in der Bezirksklasse übernommen.

Gleich zu Spielbeginn konnte Tobias Eitel per Gegenstoß den Führungstreffer erzielen, diese Führung sollte der TVW über die gesamte Spielzeit nicht mehr abgeben. In der Abwehr stand der TVW gut und konnte so den ein oder anderen Ball erobern und sich so langsam von den Lindauern um Ex-Bundesligaspieler Jörg Lützelsberger absetzen. Nach einer zwischenzeitlichen 14:9-Führung kam der TSV bis zur Halbzeitpause noch mal auf drei Tore heran.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit waren es die Lindauer, die den ersten Treffer erzielten. Doch der TVW begann, im Angriff besser auf die Lücken zu stoßen und der Ball lief flüssig durch die Angriffsreihe. Als Daniel Felcini in der 46. Minute den Fünf-Tore-Vorsprung wieder herstellte, schien die Partie entschieden. Doch Lindau kämpfte sich erneut auf drei Tore heran. In der Schlussphase wogte die Partie hin und her, Jörg Lützelsberger hielt den TSV Lindau mit fünf Toren in den letzten zehn Minuten im Spiel und konnte sogar in der 58. Minute das 25:27 erzielen. Doch Daniel Felcini hatte sofort die Antwort parat. Wenig später war der Sieg perfekt.

Am kommenden Samstag will der TVW daheim gegen Leutkirch die Tabellenführung verteidigen.