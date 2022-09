TV-Stars tragen Rilke-Gedichte vor

Tuttlingen (sz) - Europas erfolgreichstes, mit drei Goldauszeichnungen prämiertes Poesie-Projekt, kommt nach Tuttlingen: Das Rilke-Projekt bringt Posie und Livemusik auf der Bühne zusammen. Auf der Bühne der Stadthalle stehen am Freitag, 14. Oktober, ab 20 Uhr die Fernsehstars Nina Hoger, Ralf Bauer und Dietmar Bär.

Seit sich Richard Schönherz und Angelica Fleer im Jahr 1997 an der US-Westküste begegnet sind, bilden die beiden ein erfolgreiches Komponisten- und Produzententeam. Das gilt vor allem für Lyrikprojekte, für die sie zeitlose Gedichte, vorgetragen von renommierten Schauspielern und Sängern mit eigens dazu komponierter Musik untermalen. Die Tour „Das ist die Sehnsucht“ in diesem Herbst ist mit Nina Hoger und Ralf Bauer sowie Tatort-Schauspieler Dietmar Bär besetzt. „Die Sehnsucht ist ein großes Thema, und die Liebe – wir denken, gerade jetzt die großen Themen für ganz viele Menschen aktuell nach dieser außergewöhnlichen Zeit“, resümiert Angelica Fleer über das neue Album. Rilkes Poesie stößt auf ein breites musikalisches Spektrum, das vom klassischen Streicher-Terzett bis zu zeitgemäßen Hiphop-Beats reicht.

Der österreichische Lyriker Rainer Maria Rilke gilt als einer der einflussreichsten deutschsprachigen Schriftsteller des vergangenen Jahrhunderts: So schrieb er etliche Erzählungen, einen Roman und Aufsätze zu Kunst und Kultur, die durch den Einfluss Arthur Schopenhauers und Friedrich Nietzsches selten einer scharfen kritischen Note entbehrten. Von Gedichten über Spaziergänge inmitten der Schönheit der Natur bis hin zu lyrischen Meditationen und lebensbejahenden Zyklen: Rilkes Gesamtwerk ist schier unerschöpflich.

Auf das Publikum wartet also ein poetisches und musikalisches Vergnügen in der Stadthalle Tuttlingen. Karten sind im vergünstigten Vorverkauf in drei Kategorien zu Preisen ab 41,55 Euro (einschließlich Gebühren) erhältlich. Karten gibt es online unter www.tuttlinger-hallen.de oder bei der Ticketbox der Tuttlinger Hallen in der Königstraße 13 sowie bei den Vorverkaufsstellen des Kulturtickets Schwarzwald-Baar-Heuberg in den Landkreisen TUT, RW und VS. Ein telefonischer Kartenservice ist unter 07461 / 910996 eingerichtet.