TV Spaichingen gewinnt Turn-Bezirksfinale

Die Landesliga-Turnerinnen des TV Spaichingen haben sich für das Landesfinale Mannschaft qualifiziert. Das Team von Tanja Müller-Russ und Lea Müller gewann das Bezirksfinale Süd in der Leistungsklasse 2 und darf sich am Sonntag, 25. November, in Leonberg-Eltingen mit den besten sieben Mannschaften des Landes messen.

In der Besetzung Vivien Müller, Lia Hasselbrinck, Annika, Jule und Lara Weiß war der TVS, der in den vergangenen Jahren mehrfach aufgestiegen ist, zum Bezirksfinale Mannschaft Süd nach Pfullingen gereist. Insgesamt zehn Mannschaften von der Kreisliga A bis zur Landesliga gingen an die Geräte. Die Teams aus Spaichingen, Ebingen, Laichingen, Altheim, Balingen, Plochingen, Bingen, Dornstetten und Wernau turnten in zwei Durchgängen, bevor nach einem langen Wettkampftag die vier qualifizierten Vereine des Bezirksfinales Süd ermittelt waren.

Die Spaichinger Turnerinnen waren sichtlich aufgeregt in den Wettkampf gestartet. Schließlich begann das Bezirksfinale am Schwebebalken – dem „Zittergerät“ der Primstädterinnen. Jule Weiß zeigte zum Auftakt eine saubere Übung mit 11,75 Punkten. Die nachfolgenden Übungen waren nicht fehlerfrei. Annika Weiß musste wegen einer Unsicherheit ebenso einen Punktverlust in Kauf nehmen, wie Lara Weiß und Lia Hasselbrinck, die beim Bogengang beziehungsweise Durchschlagsprung stürzten. Als letzte Spaichinger Turnerin ging Vivien Müller sichtlich angespannt an das Gerät. Sie zeigte aber eine gute Übung mit wenig Unsicherheiten. Mit 13,55 Punkten wurde sie Tagesbeste am Schwebebalken.

Spaichingen steigert sich nach „Zittergerät“ Schwebebalken

Voller Zuversicht wechselte das Team an die Tumblingbahn, um am Boden ihre Choreographien und akrobatischen Elemente wie Strecksaltos, Schrauben und Sprünge zum Besten zu geben. Gute Ausführungen der technisch hochwertigen Elemente brachten Jule Weiß, Annika Weiß (beide 12,55 Punkte), Lia Hasselbrinck (12,50), Lara Weiß (12,70) und Vivien Müller (13,60) gute Wertungen. Das führte zu einem Gesamtergebnis von 38,85 Punkten – gleichbedeutend mit der Tagesbestleistung am Boden.

Weiter ging es am 1,25 Meter hohen Sprungtisch, an dem die Spaichinger Landesligaturnerinnen souveräne und sichere Sprünge zeigten und sich mit 38,80 Punkten erneut die Tagesbestleistung sicherten. Annika Weiß (12,30 P.) zeigte dabei einen Halb-rein-halb-raus-Sprung. Lia Hasselbrinck (12,90), Jule (12,70) und Lara Weiß (13,0) sowie Vivien Müller (12,60) präsentierten einen Yamashita.

Auch am letzten Gerät, dem Stufenbarren, überzeugten die Spaichingerinnen mit durchweg technisch gut ausgeführten Übungen. Annika Weiß (11,80) zeigte ihren Bückstecher, Lia Hasselbrinck (11,95), Vivien Müller (12,40), Jule (12,30) und Lara Weiß (12,45 P.) überzeugten mit ihren freien Felgen. Alle fünf Turnerinnen schafften den Wechsel vom unteren zum oberen Holm mit einem Chinaflieger und turnten ihre Übungen technisch korrekt ohne Unterbrechung. Wie am Boden und dem Sprung holten sich die Spaichingerinnen die Tagesbestleistung mit 37,15 Punkten.

Sichtlich zufrieden waren die Trainerinnen Tanja Müller-Russ und Lea Müller mit der Mannschaftsleistung. Für das Landesfinale soll noch an den Feinheiten gearbeitet und Sicherheit auf dem Schwebebalken gewonnen werden, um unnötige Stürze zu vermeiden. In Leonberg-Eltingen trifft Spaichingen auf die drei nächstbesten Mannschaften aus dem Bezirksfinale Süd sowie auf die vier besten Mannschaften des Nord-Finales.