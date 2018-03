TV-Kritik: „Tatort Meta“

Tatort: Meta (ARD, So., 20.15 Uhr) – Eigentlich hatte die ARD noch im Herbst angekündigt, es solle nicht mehr so viele „Tatort“-Experimente geben. Mit „Meta“ hat man wohl eine Ausnahme gemacht – und was für eine. Die Berliner Ermittler Nina Rubin (Meret Becker) und Robert Karow (Mark Waschke) haben es nicht leicht miteinander und wachsen doch irgendwie zusammen. „Naive Kleingeistige“ muss sie sich von ihm gefallen lassen, sie kontert mit Sätzen wie „Langsam versteh’ ich, warum Sie keiner leiden kann.“ Bei ihrem siebten Fall gehen sie gemeinsam über den roten Teppich, denn er führt sie zur Berlinale – mitten hinein ins Filmgeschäft. Vor dieser Kulisse wird ein starkes Stück gezeigt, etwas ganz Besonderes. Die Handlung wird nämlich anhand des Films aufgebaut, der bei der Berlinale (in Echtzeit!) gerade Premiere feiert und der die gleiche Geschichte erzählt, wie sie die Kommissare erleben. Ein abgeschnittener Finger einer jugendlichen Prostituierten landete auf ihrem Schreibtisch, die Tote dazu wurde gefunden, der Mörder war vermutlich der Drehbuchschreiber des neuen Films. Was dann kommt, sind diverse Überlappungen von Realität und Film – genial gemacht und geschnitten. Zeitgleich rufen Film-Kommissar und Nina Rubin ihrem Kollegen zu „Das ist nur ein Film!“. Was nach Chaos klingt, ist trotzdem wohlgeordnet. Ein gewagtes, spannendes Experiment. Äußerst gelungen.