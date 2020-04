Die Köchin Luisa Zerbo schließt ihr Restaurant in Schwenningen Ende Juni. Bald will sie ein moderneres und größeres Projekt starten, die Suche nach einer neuen Immobilie gestaltet sich jedoch bis jetzt äußerst schwierig.

Dass die ehemalige TV-Köchin aus der Sendung „The Taste“ Luisa Zerbo ihr Geschäft in der Kronenstraße schließen wird, stand schon seit längerem – bereits vor der Corona-Krise – fest. Doch die letzten Tage mit regulärem Restaurantbetrieb waren dann schneller vorbei als geplant.

Das Coronavirus macht auch den Plänen von Luisa Zerbo und ihrem Vater, mit dem sie zusammen das Restaurant führt, einen Strich durch die Rechnung. Eigentlich sollte das Restaurant „Da Gino“ und das Café „So schmeckt Liebe“, welches Zerbo seit ihrem Fernsehauftritt im Jahr 2017 betreibt, noch bis Ende Juni geöffnet haben.

Seit dem 20. März ist sowohl das Restaurant, als auch das Café in der Kronenstraße auf reinen Abhol- und Lieferservice umgestiegen. „Wir achten dabei auf hygienische Vorkehrungen und versuchen jeden unnötigen Kontakt bei der Lieferung zu vermeiden“ – so gibt das „Da Gino“ auf Facebook bekannt. Mittwochs bis montags von 17 bis 21 Uhr kann man sich dort Essen bestellen und entweder selbst abholen oder direkt vor die Haustüre liefern lassen.

„Der Hauptgrund für die Schließung ist, dass ich mich verändern möchte“, teilte Zerbo unserer Zeitung mit. Für die zukünftigen Pläne will sie erstmal eine neue passende Immobilie finden. In Aussicht habe sie noch nichts, zwar seien ihr einige Angebote gemacht worden, es sei aber noch nichts Passendes dabei gewesen, was ihren Ansprüchen gerecht werden würde.

Für Zerbo ist es wichtig, dass die neue Immobilie am besten in Villingen-Schwenningen ist. Dabei ist sie nach eigenen Aussagen auch dazu bereit, alles umzubauen. Es soll nur ausreichend Platz da sein, um sich gastronomisch entfalten zu können. Zudem sind Zerbo Parkplätze sehr wichtig, damit nicht nur die Laufkundschaft bei ihr vorbeischauen wird. Gerade in der aktuellen Situation sei die Immobiliensuche nicht einfach, sondern falle „sehr still aus“, wie Zerbo erklärt.

Etwa eine Woche bevor der Pachtvertrag am 30. Juni ausläuft, wird das Gebäude dann komplett geschlossen, damit noch genug Zeit bleibt, das Haus zu räumen.

Der neue Standort soll laut Luisa Zerbo moderner, hipper und trendiger werden, als bisher. Ihr Plan für die Zukunft ist, „ein grandioses Gesamtkonzept aus Patisserie und Restaurant zu erschaffen“. Was genau sich verändern wird, steht aber noch nicht fest, da das endgültige Konzept von der neuen Immobilie und dem neuen Standort abhängig sein werde.