TV: Demonstranten stürmen israelische Botschaft in Kairo

Kairo (dpa) - Demonstranten haben nach Medienberichten in Kairo die israelische Botschaft gestürmt. Wie der arabische Nachrichtensender Al-Dschasira in der Nacht aus der ägyptischen Hauptstadt berichtete, drangen Dutzende aufgebrachte Demonstranten in das Gebäude ein, in dem die Vertretung untergebracht ist. Gegenstände und Papiere seien aus den Fenstern geworfen worden. Sicherheitskräfte hätten Tränengas in die aufgebrachte Menge gefeuert.