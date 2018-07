TV-Comeback für Ludwig Ganghofer

Hamburg (dpa) - Ludwig Ganghofer ist wieder da. Der fleißige Schreiber gehobener Heimatliteratur in Zeiten der Wende vom 19. auf das 20. Jahrhundert füllte noch in den fünfziger Jahren Kinos wie Leihbibliotheken. Dann schien er vergessen.

Jetzt könnte jedoch eine kleine Ganghofer-Rückkehr ins Haus stehen: Die ARD zeigt an diesem Freitag (20.15 Uhr) unter dem Titel „Schatten der Erinnerung“ eine Neuverfilmung seines Romans „Der laufende Berg“, der schon einmal, 1941, eine Filmvorlage abgab.

Hans Deppe, später Vater des deutschen Heimatfilms, führte Regie, mit damaligen Stars wie Beppo Brehm und Maria Andergast in den Hauptrollen. Diesmal spielen in Hartmut Griesmayrs Inszenierung Michael Mendl und Julia Stemberger. Mendl ist nun der verbitterte Alte vom Berg, der seiner Tochter ihre angebliche Schuld am Tod der Mutter nicht verzeihen kann.

Ungerechterweise, doch „Menschen neigen bei einem großen Schmerz dazu, irgendeinem unbedingt die Schuld geben zu wollen“, meint Julia Stemberger. Sie spielt die Tochter Lena, die dennoch mitsamt kleiner Tochter zum grimmen Vater aufbricht, und findet es gar nicht so unrealistisch, dass dessen harte Front beim Anblick der süßen Kleinen im Rekord-Tempo dahinschmilzt: „Man muss Großväter erleben. Keiner ist so rasch dem Charme seiner Enkelin gewachsen.“

Aber das ist nur das eine Thema des Films, den als „Heimatfilm abzuqualifizieren“ sie wie Mendl gleichermaßen ungerecht finden. Denn das Hauptmotiv ist keineswegs zuckrig-schnulzig, sondern bitter ernst: Der Vater setzt sich zur Wehr, ein Stück Wald zu verkaufen, das zugunsten einer Freizeit-Anlage abgeholzt werden soll, und die Tochter erkennt als Geologin, wie recht der Papa in seiner altväterlichen Sturheit hat.

Dieser Wald schützt das Dorf vor einem Berg, der sonst eben „zu laufen anfangen könnte“. Was er denn auch in den dramatischsten Augenblicken des Films tut. Das kommt nur zum einen aus dem Computer. Die Produzentin Sabine Tettenborn ist stolz: „Wir haben authentische Sprengungen vorgenommen.“. Die Schauspieler - Julia Stemberger bedauert das noch immer - durften aus versicherungstechnischen Gründen nicht zuschauen: „Wann sieht man so was schon mal in natura?“

Auf dem Bildschirm dafür geschieht dies nun umso eindrucksvoller. Gedreht wurde in der Steiermark: „Die ist herber, nicht so postkartenbunt“, meint die Produzentin und nennt als eigentliches Thema des Films „Die Natur wehrt sich“. Michael Mendl pflichtet bei: „Dieser Slogan 'Der Umwelt zuliebe' ist doch erklärter Schwachsinn. Uns selbst zuliebe muss es heißen. Der Umwelt ist unser Verhalten egal. Die reagiert nur und folgt dabei ihrem eigenen Gesetz.“ Produzentin Tettenborn plant indessen weitere Ganghofer-Verfilmungen. Die nächste steht schon fest und soll noch in diesem Jahr gedreht werden: „Der Edelweißkönig.“