TV Aixheim und HSG Baar bejubeln Derbysiege

Die HSG Fridingen/Mühlheim hat in der Handball-Württembergliga am Wochenende erneut mit beiden Teams gepunktet. Bevor die Männer dem Favoriten aus Wolfschlugen beinahe sogar zwei Punkte abnahmen, überzeugten die Frauen gegen die TG Biberach, die in dieser Saison bis dahin erst zwei Spiele nicht für sich entscheiden konnte. In der Landesliga der Männer feierten der TV Aixheim und die HSG Baar wichtige Derbysiege, durch die sie den Mittelfeldanschluss halten konnten. Die Frauen der HSG Baar sowie die HSG Nendingen/Tuttlingen/Wurmlingen waren in der Frauen-Landesliga unter den Verlierern zu finden.

Württembergliga Männer

HSG Fridingen/Mühlheim – TSV Wolfschlugen 23:23 (11:12). Bei der HSG Fridingen/Mühlheim setzte sich der Aufwärtstrend fort. Der TSV Wolfschlugen hingegen konnte seiner Favoritenrolle nicht gerecht werden und schrammte knapp an einer Niederlage vorbei. In den Anfangsminuten glich die HSG einen 0:2-Rückstand (5. Minute) aus (7.). In der Folgezeit erarbeitete sich der TSV einen Vorsprung von zwei bis drei Toren. Mit zwei Toren per Sieben-Meter verkürzte Florian Fritz noch vor der Pause auf 11:12 (28., 30.). In insgesamt fünf Situationen folgte nach dem Seitenwechsel auf den HSG-Führungstreffer der Ausgleich. Erst beim 20:18 (51.) und 21:19 (54.) wurde der Druck auf die favorisierten Gäste größer. Etwa vier Minuten vor Spielende wurde ein Heimsieg immer realistischer. In der vorletzten Minute schrumpfte der Vorsprung (23:22). „Wir verpassen eine Zwei-Tore-Führung und bekommen im Gegenzug das Tor“, beschrieb Ibrahim Parlak, Co-Trainer der Donautal-HSG, die letzten Aktionen im Spiel. Nach dem abgewehrten Wurf sei der TSV-Akteur schon vor dem zweiten Versuch klar im Kreis gewesen – doch das Tor wenige Sekunden vor Schluss wurde anerkannt. Insgesamt kann man aber mit einem positiven Gefühl in die Winterpause gehen: „Es war eine super Abwehrarbeit. Wir sind die Schritte gegangen, die man gehen muss“, so Parlak. „Wir haben sie in der Abwehr geknackt.“ Nico Singer, im Sommer von der HSG Rottweil gekommen, hob der Co-Trainer hervor: „Er hat besonders in der Abwehr hervorragend gearbeitet.“ Der Tabellenvorletzte geht mit 7:21-Punkten in die Winterpause. - Fridingen/Mühlheim: David Alber, Matthias Hipp (1), Emilian Merk (3), Ediz Parlak (1), Fabian Hipp (2), Florian Fritz (2/2), Andreas Epple, Joscha Slongo (3), Nico Singer, Louis Schick (4), Lasse Fuchs (7/2).

Württembergliga Frauen

HSG Fridingen/Mühlheim – TG Biberach 25:19 (15:10). Die Anfangsminuten gehörten klar dem Gast aus Biberach. Die Mannschaft von Trainer Frank Rohrmeier wurde mit dem 1:5 nach weniger als fünf Spielminuten „kalt erwischt“, wie der Coach nach dem Spiel selbst sagte. „Danach sind wir ganz gut ins Spiel gekommen und haben gleichgestellt. Wir haben gut in die Tiefe gespielt und Druck gemacht mit der ersten und zweiten Welle.“ Biberach wurde im Angriff vor Probleme gestellt und konnte den Gegenangriffen in dieser Phase wenig entgegensetzen. Aus einem 5:7 (14. Minute) machte das Heimteam ein 12:7 (24.). Kurz zuvor verpasste die TG per Sieben-Meter das mögliche 11:8. Den Abstand von fünf Toren verwaltete Fridingen/Mühlheim bis zum Ende der ersten Halbzeit (15:10). „Wir hatten die klar bessere Körpersprache und haben Biberach in der Abwehr vor fast unlösbare Aufgaben gestellt“, lobte der HSG-Übungsleiter das Defensivverhalten. Auch die zweite Halbzeit gewann man nach Toren (10:9). Näher als auf zwei Tore, als eine Überzahlsituation genutzt wurde (15:13, 34.), kamen die Gäste nicht mehr ran. Als Fridingen/Mühlheim wieder in den Rhythmus fand, war der Abstand wiederhergestellt. Selbst nutzte der Gastgeber die erste Welle gut, musste auf diese Weise aber kaum Gegentreffer hinnehmen. Für die TG Biberach war es erst die zweite Saisonniederlage und das Spiel mit den meisten Gegentoren. Die Donautal-HSG hat als Tabellensechster durch den Sieg eine ausgeglichene Punktebilanz von 11:11. - Fridingen/Mühlheim: Jessica Krämer, Tanja Seiffert (2), Melissa Karl (1), Burcin Özgentürk (2), Clara Frankenstein (5), Patricia Rebholz (4), Pia Langeneck, Vanessa Fritz, Rebecca Maurer (4), Caterina Schwarz (5/4), Lisa Buschle, Anna-Lena Gögelein (2).

Landesliga Männer

TV Aixheim – HSG Rietheim-Weilheim 30:23 (14:8). Mit einem am Ende deutlichen 30:23-Sieg sicherte sich der TV Aixheim im Landesliga-Derby gegen die HSG Rietheim-Weilheim wichtige Punkte zum Vorrundenabschluss. Für die Gäste von Trainer Alexander Job begann die Partie vielversprechend. In der achten Spielminute lag die HSG 4:1 vorne. generell überzeugte Rietheim-Weilheim - bis zur 20. Spielminute. Zu diesem Zeitpunkt gestaltete Aixheim das Spiel ausgeglichen und die Gäste ließen sich ihre Führung nehmen (9:8, 21.). „Es waren zwei Aktionen, die nicht zum Erfolg führten und das wirft uns völlig aus der Bahn. Es ist frustrierend, dass wir nicht das umsetzen, war wir uns vornehmen und trainieren“, sagte Gunter Haffa, sportlicher Leiter der HSG, nachdem man auch im dritten Hinrunden-Derby ohne Sieg blieb. „Wir haben in den ersten 20 Minuten auch gut gespielt, aber zu viele Fehler gemacht. Rietheim-Weilheim hat das über Gegenstöße bestrafen können.“ Auch sein Team sei dann zu einfachen Gegenstoßtoren gekommen und erspielte sich damit die 14:8-Pausenführung. „Wir haben unser Tempospiel schlecht aufgebaut, hatten zu viele Fehlwürfe und schlechte Entscheidungen beim Abschluss“, bemängelte Haffa. Ab der 19. Spielminute fand bis zur Halbzeit kein Wurf mehr den Weg ins Aixheimer Tor. Hafner: „Köngen hat Rietheim-Weilheim ins Spiel kommen lassen, was zeigt: In dieser Mannschaft stimmt die Moral. Wir mussten aufpassen, dass wir sie nicht ins Spiel kommen lassen“, sagte Hafner nach der Partie und in der Halbzeitpause zu seiner Mannschaft. Gegen den Tabellenführer TSV Köngen unterlag die HSG in der Vorwoche 23:27. Auch wenn das Selbstvertrauen fehlte und der Abstand groß war, gab sich der Tabellenzwölfte nicht auf, so Haffa. „Wir haben uns nochmal gefangen.“ Denn nachdem Aixheim im zweiten Durchgang teils mit elf Treffern vorne war (27:16, 48.), stand es am Ende noch 30:23. Zwischenzeitlich trennten die Teams noch fünf Tore (28:23, 58.). Hafner, der gegen Ende einige Wechsel vornahm, hob das Auftreten beider Mannschaften besonders hervor: „Es war ein Derby, in dem es um viel ging. Dafür war es wahnsinnig fair geführt von beiden Seiten. Das war schön zu sehen.“ - Aixheim: Frank Plaumann, Markus Gruler, Nikolas Klingseisen (1), Andreas Faitsch (3), Philip Klingseisen (5), Pascal Efinger (2), Michael Klaritsch (7/3), Lukas Mauch (1/1), Florian Efinger (3), Kevin Stutz (1), Sebastian Frey, Axel Baumann, Fabian Gruler (5), Michael Mey (2). - Rietheim-Weilheim: Markus Renz (1), Thomas Aicher (1), Thorsten Haag (3), Luca Martin (1), Jan Schutzbach (1), Tobias Haffa (1), Yoann Mattes (1), Stefan Huber (6), Mario Stiefel, Dorian Sauer, Marius Marquardt (3), Till Oeschger (5/1).

HSG Rottweil – HSG Baar 34:35 (17:22). „Beide sind in der Deckung nicht zum Zug gekommen. Wir haben vier Abwehrsysteme probiert“, ging Gästetrainer Martin Irion nach dem Spiel auf das hohe Endergebnis ein. Als auch nach einigen Umstellungen in der Deckung wenig funktionierte, wurde der Fokus auf das Angriffsspiel gelegt. Bis zum 13:13 (21. Minute) wurde stets eine Führung von einem Tor ausgeglichen. Mit dem 15:13 (22.) setzte sich die HSG Baar dann etwas ab. Auf den Anschlusstreffer in derselben Minute fand der Aufsteiger in Unterzahl passende Antworten und setzte sich auf 17:14 ab (24.). Mit einem Fünf-Tore-Vorsprung für die HSG Baar ging das Derby in die Halbzeitpause (22:17). Nach der Pause war die HSG Rottweil von Trainer Jochen Barth gewillt, die vierte Niederlage in Folge abzuwenden. In der 45. Minute war der Ausgleich geschafft (27:27), vier Minuten später die 28:29-Führung. Irion: „Rottweil hat aufgeholt. Das war unsere einzige schwache Phase im Angriff. In den letzten sieben, acht Minuten haben wir uns wieder gefangen.“ In Unterzahl glich Rottweil den erneuten Rückstand direkt wieder aus (30:30, 53.). In den Schlussminuten spielten sich die Teams hoch auf 34:34 (59.). Mit seinem siebten Treffer traf Florian Conradi für die Gäste zum 35:34 (59.). Ein technischer Fehler beendete einen weiteren Angriff der Gastgeber, die auch in der Rückrunde tief in den Abstiegskampf verwickelt sein werden. „Wir waren über das gesamte Spiel die bessere Mannschaft. Wir haben es gut gemacht, sind ruhig geblieben“, lobte Irion seine Spieler. Für die HSG Baar endet die Rückrunde mit 12:14-Punkten und insgesamt 5:1-Punkten aus den Derbys gegen Rottweil, Aixheim (33:22) und Rietheim-Weilheim (22:22). „Wir sind sehr zufrieden mit der Runde.“ Das Ziel, den Abstand auf die HSG Rottweil (6:20) auf sechs Punkte auszubauen, wurde am Samstag erreicht. - Baar: Kevin Ott, Florian Conradi (7), Christoph Hermann (5), Robin Simmerer (2), Thomas Ulrich (6), Albert Tafelmaier (7/2), Dominic Platzer, Simon Sasse (4), Daniel Chamula, Nico Bechtold (1), Matthias Fleischer (3), Stefan Volz.

Landesliga Frauen

TV Weingarten – HSG Nendingen/Tuttlingen/Wurmlingen 24:11 (11:4). Der TV Weingarten war nicht bereit, die Partie auf Wunsch der HSG Nendingen/Tuttlingen/Wurmlingen auf einen anderen Tag zu verlegen. Daher konnten die Gäste das Spiel entweder absagen oder mit einem dünnen Kader mit angeschlagenen Spielerinnen und einer reaktivierten Spielerin antreten, was man am Samstag dann auch tat. „Die Mannschaft wollte es versuchen“, sagte NTW-Trainerin Zeljana Pfeffer, die nur vier fitte Spielerinnen dabei hatte. Nochmal in dieser Form antreten werde man nicht. Der Gegner habe sich teils überheblich verhalten, so Pfeffer. Vier der insgesamt elf Treffer erzielte der Gast vor der Pause. Weingarten führte schon deutlich (4:11). Im zweiten Durchgang baute der TVW den Vorsprung gegen die dezimierte HSG aus. Mit 13:5-Punkten beendet Pfeffers Team die Hinrunde auf dem dritten Platz. - Nendingen/Tuttlingen/Wurmlingen: Anika Sattler, Nina Esslinger (2), Maria Claudia Roba (2), Lena Tröger (2), Jana Renner, Laura Luz, Anna Schwender (4), Mirjana Misetic, Arzu Civelek, Magdalena Krämer (1/1).

HSG Langenau/Elchingen – HSG Baar 31:28 (15:13). Die HSG Baar fand relativ gut in die Partie. Die Chancenverwertung sowie das Abwehrverhalten haben laut Trainer Oliver Ulrich gepasst. Mit 28 erzielten Toren machte der Aufsteiger vor der kurzen Winterpause offensiv wieder einen Schritt nach vorne, nachdem man sich dort zuletzt schwertat. Zwischen den Pfosten sei Kristin Eberl ein großer Rückhalt gewesen, so Ulrich. „Wir haben es nicht geschafft, die kleinen aber weitreichenden Fehler abzustellen.“ Kurz vor dem Seitenwechsel hat sich die HSG Langenau/Elchingen einen Vorsprung verschaffen können, den Baar im weiteren Verlauf der Partie nicht mehr egalisieren konnte. Ulrich: „Wir waren in der Abwehr zu spät am Gegenspieler dran.“ Hinzu kamen in der zweiten Halbzeit fünf Zwei-Minuten-Strafen, die die Aufgabe nicht leichter machten. In der 41. Minute fiel das 16:21 für den Gastgeber. „Wir hatten nur vier potentielle Rückraumspielerinnen dabei, eine davon konnte zuletzt nicht trainieren“, nennt der Coach fehlende Wechseloptionen. Trotzdem schaffte man den 28:30-Anschluss (60.), der am Ende etwas zu spät kam. „Wir sind nochmal rangekommen. Die Chancen waren da. Die junge Mannschaft braucht noch viel Zeit“, so der HSG-Coach. Beendet wurde die Hinrunde auf Platz sechs (10:10-Punkte). - Baar: Stefanie Schabert (3), Katharina Klein, Nicole Walter (2), Luisa Köller (3), Larissa Schuler (9/3), Sabrina Eberl, Simone Laufer (2), Nicole Hess (6/1), Aline Spehar (1), Annkatrin Irion (1), Marilena Kratt (1), Kristin Eberl.