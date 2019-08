Tuttlinger Triathlet Valentin Wernz landet mit der DTU-Staffel in Tokio auf Platz zehn

Beim Qualifikationsevent für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio ist der Tuttlinger Triathlet Valentin Wernz mit der vierköpfigen Staffel der deutschen Nationalmannschaft auf dem zehnten Platz gelandet, was in der Summe aller Staffelerfolge aller Voraussicht nach für die Olympia-Teilnahme reicht. Wernz hat allerdings als zweitbester Deutscher mit Platz 37 im Einzelstart unter den weltbesten Triathleten vorerst die Olympia-Teilnahme verpasst.

Die Deutsche Triathlon Union (DTU) dürfte mit großer Wahrscheinlichkeit eine Mannschaft in der Team Mixed Relay bei den Olympischen Spielen im kommenden Jahr in Tokio stellen. Ausschlaggebend dafür ist aber nicht der mittelmäßige zehnte Platz am vergangenen Sonntag in Tokio beim Qualifikationsevent, sondern die Summe der guten Staffel-Platzierungen in den Rennen zuvor, bei denen Valentin Wernz ein fester Bestandteil war und mit seinen Teamkollegen kürzlich den Vizeweltmeistertitel feierte (wir berichteten).

Am Sonntag startete Wernz in einer Mannschaft mit Laura Lindemann, Nina Eim und Jonas Schomburg über die Super-Sprint-Distanz. Beginnend mit einer Frau musste hierbei jedes Staffelmitglied 300 Meter schwimmen, 7,4 Kilometer Rad fahren und zwei Kilometer laufen, um danach dem Teampartner abzuklatschen. In einer Zeit von 1.29.01 Stunden überquerten sie die Ziellinie auf Rang zehn von insgesamt 22 gestarteten Staffeln und waren damit rund zweieinhalb Minuten langsamer als die Siegerstaffel aus Frankreich.

Zwei Tage zuvor ging Wernz beim Einzelstart um ein Ticket für die Olympischen Sommerspiele ins Rennen. Nachdem der 24-Jährige erst vor zwei Wochen den Deutschen Meistertitel in Berlin über die Sprint-Distanz feierte (wir berichteten), galt es in Tokio beim Qualifikationsevent, die doppelten Distanzen in allen drei Disziplinen zu meistern. 1,5 Kilometer Schwimmen, 40 Kilometer auf dem Rad und zehn Kilometer in den Laufschuhen standen auf dem Programm. Beim Schwimmen erwischte Valentin Wernz einen unvorteilhaften Start und musste sich im letzten Drittel des Feldes einreihen, was zur Folge hatte, dass er nicht in der Führungsgruppe auf dem Rad mitfuhr und ein Platz unter den besten zwölf Triathleten während des Rennverlaufs immer unwahrscheinlicher wurde. Dieses Ergebnis wäre nötig gewesen, um neben dem Qualifikations-Ranking eine alternative Möglichkeit für die deutsche Qualifikation für die Olympischen Spiele zu erreichen. Wernz kam schließlich als zweiter Deutscher auf Platz 37 ins Ziel. Sein Teamkollege Jonas Schomburg löste mit Platz zehn das Olympiaticket, Maximilian Schwetz erreichte auf Platz 46 das Ziel, Lasse Lührs musste als vierter DTU-Starter das Rennen verletzungsbedingt abbrechen.

„Es war nicht mein erfolgreichstes Wochenende. Und ich habe mir natürlich mehr erhofft. Das heiße Klima in Tokio hat mich viel Kraft gekostet“, sagte Wernz unserer Zeitung und blickte bereits nach vorne auf ein wichtiges Rennen: „Ich werde mich jetzt in Deutschland bestmöglich und schnell regenerieren, um dann fit und gut vorbereitet in Lausanne an der Startlinie zu stehen.“ Denn: In der Schweiz trifft sich am 31. August erneut die Triathlon-Elite zum finalen Rennen in der World Triathlon Series (WTS), der weltweit höchsten Klasse im Triathlon.