Tuttlinger Schachspieler steigen in die Verbandsliga auf

TUTTLINGEN (pm) – Durch einen 5:3-Auswärtssieg gegen den Schachring Heuberg Gosheim hat die Schachgemeinschaft Donautal Tuttlingen die Meisterschaft in der Landesliga gewonnen und steigt damit in die Verbandsliga auf.

Vor der letzten Runde war die Ausgangslage klar: Lediglich ein Tuttlinger Sieg gegen die abstiegsbedrohte Mannschaft aus Gosheim garantierte den Gewinn der Meisterschaft vor dem Schachverein Balingen. Entsprechend motiviert traten die Donaustädter beim Derby an. Alexander Günter brachte Tuttlingen durch einen kampflosen Sieg in Führung. Am Spitzenbrett besiegte Lukas Buschle durch einen unwiderstehlichen Königsangriff Matthias Narr. Der Tuttlinger Mannschaftsführer wechselte nach zwei Jahren Oberliga zu Saisonbeginn zurück zu seinem Heimatverein. Mit 7,5 Punkten aus 9 Partien sicherte er sich nun die Auszeichnung „Topscorer der Saison“.

Aufgrund der komfortablen 2:0-Führung gaben Kurt Sulzbacher (Brett 2), Justin Kulm (Brett 5), Norbert Bengsch (Brett 7) und Gunther Kaufmann (Brett 8) ihre Partien im weiteren Verlauf Remis. Eine unerwartete Niederlage an Brett 6 machte den Mannschaftskampf nochmal spannend. Andreas Hahn, in der bisherigen Saison ungeschlagen, verwechselte in der Eröffnung die Züge. Ottmar Stehle nutzte diese Ungenauigkeit direkt zu einem Damenopfer und trieb den schwarzen König aus seinem sicheren Versteck. Zwar konnte Andreas Hahn sich noch in ein Endspiel retten, dieses musste er jedoch aufgeben. Damit hing es an Christian Kinkelin den Mannschaftssieg sicherzustellen. In einem leicht besserstehenden Mittelspiel tauschten sich zunächst alle Springer und Läufer ab. Nach einem unbedachten Zug seines Gegners Roman Hass drangen jedoch die weißen Schwerfiguren in die Stellung ein. Damit war der 5:3-Erfolg sichergestellt. Für Tuttlingen ist es der erste Aufstieg in die Verbandsliga seit 2005. Die vierthöchste Liga setzt sich aus den besten Vereinen des südwürttembergischen Raums zusammen.