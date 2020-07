Für Nahverkehrskunden im Landkreis Tuttlingen gebe es Grund zur Freude, schreibt das Landratsamt in einer Pressemitteilung. TUTicket verzichtet in diesem Jahr auf eine Tarifanpassung, die sonst überlicherweise zum 1. August umgesetzt wird.

Eine solche jährliche Anpassung erfolge sonst stets als betriebswirtschaftliche Reaktion auf steigende Kraftstoff-, Fahrzeug- und Personalkosten. Doch in diesem Jahr ist wegen der Corona-Pandemie manches anders als sonst.

Das seit Dezember 2019 eingeführte verbesserte Nahverkehrskonzept ging mit Änderungen einher, an die sich einige Fahrgäste zunächst gewöhnen mussten. Dies sei ein Anlass für TUTicket, sich bei allen treuen Kunden zu bedanken. Die Preise für TUTicket-Fahrscheine ändern sich daher in diesem Jahr nicht. Ebenfalls von einer Erhöhung ausgeschlossen sind die KidCard-Eigenanteile. Die Ticketpreise bleiben also mindestens bis 2021 unverändert.

TUTicket verspricht sich durch den Verzicht auf eine Tarifanpassung zudem eine wieder stärkere Nutzung von Bussen und Bahnen im Landkreis – durch die Covid19-Pandemie fuhren weniger Fahrgäste als üblich mit.

Der Verkehrsverbund TUTicket habe in diesem Zusammenhang bereits viele Maßnahmen umgesetzt, um die Gesundheit seiner Fahrgäste bestmöglich zu schützen: Dazu zählen zusätzliche Fahrzeugreinigungen und regelmäßige Desinfektionen der Oberflächen und Innenräume, eine Schutzvorrichtung zwischen Fahrer- und Fahrgastraum sowie der regelmäßige Luftaustausch.

Fahrgäste tragen ihren Teil zum Schutz der eigenen Gesundheit und der ihrer Mitreisenden bei, indem sie während der gesamten Fahrt einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Mit diesem gemeinsamen, solidarischen Handeln helfen sie mit, das Bus- und Bahnfahren möglichst sicher zu gestalten. Der Verzicht auf die diesjährige Preiserhöhung sei auch eine Art Wiedergutmachung wegen Corona.

Studien, so schreibt das Landratsamt, haben ergeben, dass bislang noch niemand beim Bus- und Bahnfahren mit Covid19 angesteckt wurde. Das sei ein gutes Zeichen, dass die getroffenen Maßnahmen Wirkung zeigen.