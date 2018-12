Turnierstart mit Sieg – Umweg über LA

Urspring (sz) - Die U19-Basketballer aus Urspring sind inzwischen in Palm Springs angekommen – und beim „Rancho Mirage Holiday Invitational“, ihrem zweiten Turnier während des USA-Aufenthalts – mit einem Sieg gestartet. Nach dem Auftritt beim Tarkanian Classic in Las Vegas, bei dem sie am Ende eine Bilanz von zwei Siege aus fünf Spielen hatten, war es damit bereits der dritte Erfolg auf der USA-Reise. Und die jungen Talente aus Urspring und ihre Gastspieler aus Nürnberg, Berlin und München sammelten weitere Erfahrungen. Vielleicht viel wichtiger als die Ergebnisse sei, dass die Spieler sich als Mannschaft und das Spiel in den USA kennengelernt hätten, teilt die Gruppe via Facebook mit. Basketball in den USA „ist definitiv ein schnelleres, athletischeres, aggressiveres Spiel als bei uns in Deutschland“.

Doch der Aufenthalt in den Vereinigten Staaten besteht nicht nur aus Training und Spiel, auch für Ausflüge und Besuche bleibt Zeit: So ging es von Las Vegas im Bundesstaat Nevada nicht direkt ins kalifornische Palm Springs, sondern mit einem kleinen Umweg, denn die Gruppe legte noch einen Zwischenstopp in Los Angeles ein – und suchte dort auch das berühmte Staples-Center auf, eine große Arena, in der unter anderem die NBA-Teams der LA Lakers und der Clippers spielen. Eindrücke von der USA-Reise und den Erlebnissen geben die jungen Basketballer in Bildern und in Videos auf der Facebook-Seite des Teams Ehingen Urspring und auf Instagram. (sz)