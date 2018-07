Turngemeinschaft zittert sich zum Aufstieg

Trotz Rang vier in der Tageswertung haben die Turnerinnen der TG Wangen/Eisenharz den Aufstieg in die Kreisliga A gefeiert. Die Nachwuchsmannschaft des TV Eisenharz landete auf Rang sechs.

Nach Rang zwei zum Saisonauftakt wollte sich die Turngemeinschaft Wangen/Eisenharz mit Leonie Edelmann, Marie Müller, Maja Kohler, Annika Zell, Elena Gollinger und Jule Ruf unbedingt den Aufstieg in die Kreisliga A sichern, wozu Rang drei in der Gesamtwertung nach zwei Wettkämpfen notwendig war. Es lag vermutlich am selbst auferlegten Druck, dass die Mädels am Sonntag nicht ihre beste Leistung abrufen konnten und deshalb lange um den Aufstieg zittern mussten.

Der Beginn am Sprung war vielversprechend: nach vier Sprüngen standen am ersten Gerät insgesamt 1,5 Punkte mehr zu Buche als beim ersten Wettkampf vor zwei Wochen. Am Stufenbarren hielt die Mannschaft den Kontakt zur Spitze, konnte die starke Leistung vom ersten Wettkampf allerdings nicht ganz wiederholen. Am Schwebebalken begann dann das große Zittern. Leidglich zwei der fünf Starterinnen kamen ohne Sturz durch ihre Balkenkür. Somit kam schlussendlich eine verpatzte Übung sogar in die Mannschaftswertung am zehn Zentimeter breiten Zittergerät.

Erhoffter Angriff auf Spitze gelingt nicht

Nach drei Geräten war klar, dass der erhoffte Angriff auf die Spitze an diesem Tag nicht gelingen würde. Vielmehr galt es nun am Boden, Rang vier zu sichern. Dank einer geschlossen starken Mannschaftsleistung am letzten Gerät freuten sich die Turnerinnen am Ende über den dritten Rang in der Gesamtwertung und damit über den Aufstieg in die Kreisliga A. Den verdienten Sieg sicherte sich mit einer überragenden Vorstellung die zweite Mannschaft des TSV Ebingen. Zusätzlichen Grund zur Freude hatte Leonie Edelmann, die einen nahezu perfekten Wettkampf zeigte und mit 51 Punkten zur besten Vierkämpferin des Tages gekürt wurde.

Die junge Mannschaft des TV Eisenharz (Durchschnittsalter 13 Jahre) begann ihren Wettkampf am Schwebebalken. Auch ihnen unterliefen am Zittergerät noch zu viele Fehler, so dass sie nach dem ersten Gerät das Feld von hinten aufrollen musste. Unbeeindruckt vom durchwachsenen Start überzeugten die Mädels am Boden mit der drittbesten Mannschaftswertung. Auch am Sprung setzten sie ihre Aufholjagd fort und zeigten sich im Vergleich zur Vorwoche deutlich verbessert. Zum Abschluss konnten die Nachwuchsturnerinnen auch am Stufenbarren noch einmal Punkte auf die Konkurrenz gut machen, am Ende reichte es aber mit dem kleinstmöglichen Abstand von 0,05 Punkten nicht, um Spaichingen von Rang fünf zu verdrängen. Die Turnerinnen (Jana-Marie Weber, Maxima Kuisle, Emilia Rosenthal, Eva-Maria Netzer, Leonie Möschel, Nela Berchmann, Sarah Weber und Vera Teiber) zeigten sich mit den Leistungen in ihrer ersten Saison bei den Aktiven sehr zufrieden.