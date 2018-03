Turner starten mit Doppelsieg in die Saison

Mit einem Doppelsieg sind die Turner der TG Wangen/Eisenharz in die STB-Liga gestartet. Sowohl die dritte Mannschaft in der Kreisliga (gegen WKG Donau/Alb) als auch die zweite Mannschaft in der Verbandsliga (gegen die TG Schömberg) setzten sich mit souveränen Siegen an die Tabellenspitze.

Vom ersten Gerät an machten die Nachwuchsturner der dritten Mannschaft der TG Wangen/Eisenharz klar, dass sie ihrer Favoritenrolle gegen die WKG Donau/Alb gerecht werden wollten. Auch wenn am ersten Gerät nicht alles perfekt lief, sicherten sie sich die jüngste Mannschaft der Liga (Durchschnittsalter knapp unter 13 Jahren) den Gerätesieg am Boden. Am Pauschenpferd kämpften sich beide Teams im wahrsten Sinnes des Wortes durch ihre Übungen. Am mit Abstand schwierigsten Turngerät machten sich die höheren Ausgangswerte der Heimmannschaft bezahlt, die ihren Vorsprung nach zwei Geräten ausbaute. Eine klare Angelegenheit war das Duell an den Ringen. Die TG sicherte sich mit einer ausgeglichenen Mannschaftsleistung auch die dritte Gerätewertung.

Nach der Pause das gleiche Bild. Während die Wertung am Sprung nur denkbar knapp an die TG ging, gewann das Team die abschließenden Wertungen am Barren und am Reck deutlich und sicherte sich mit einen ungefährdeten 257,05:219,95-Sieg die Tabellenführung. Die Erleichterung war den Turnern deutlich anzumerken. Nun gilt es, in den nächsten Wettkämpfen die Leistungen zu bestätigen um das Ziel Aufstieg in die Bezirksliga nicht aus den Augen zu verlieren. An die Geräte gingen Jakob Teiber, Felix Biggel, Julian von Kirn, David Stüber, Manuel Zodel, Tizian Müller und Janis Hermel.

Die Hoffnungen der Gäste der TG Schömberg, in der Verbandsliga vielleicht eine Überraschung zu schaffen, erhielt bereits vor dem Wettkampf einen Dämpfer. Topturner Leandro Eckstein konnte nach einem Unfall auf winterlicher Straße bei dem er Gott sei Dank unverletzt blieb, die Anfahrt nach Wangen nicht fortsetzen und stand seinem Team somit nicht zur Verfügung.

Drei Tsukaharas mit Schraube

Die TG Wangen/Eisenharz startete mit einer starken Leistung am Boden in den Wettkampf. Drei der vier Duelle (in der Verbandsliga wird wie in der Bundesliga nach dem Scorepunktsystem geturnt) konnten klar gewonnen werden. Auch wenn am Seitpferd nicht alles nach Plan lief, ging auch das zweite Gerät deutlich an die Heimmannschaft. Durch die besseren Haltungsnoten gewann die TG Wangen/Eisenharz auch die Gerätewertung an den Ringen und ging mit einer souveränen Führung (35:9) in die Einturnpause. Sprünge auf sehr hohes Niveau präsentierten beide Mannschaften nach der Pause. Insgesamt drei Tsukaharas mit Schraube bekommt man in der Verbandsliga nicht jeden Tag zu sehen. Dank der insgesamt schwierigeren Sprünge gewann die TG Wangen/Eisenharz drei der vier Duelle und baute damit den Vorsprung weiter aus. Am Barren und am Reck ließ die Heimmannschaft nichts mehr anbrennen und holte sich gegen resignierende Gegner auch die letzten beiden Geräte zum schlussendlich sicheren 71:16 Sieg.

Für die TG Wangen/Eisenharz turnten: Manuel Drechsel (18 Scoprepunkte), Felix Kimmerle (16), Jakob Hölz (12), Lukas Mader (7), Guido Stadelmann (5), Moritz Mittmann (5), Stefan Merath (4) und Bernd Stadelmann (4).