Die viermalige Rio-Olympiasiegerin Simone Biles hat auch ihren Start im Einzel-Mehrkampf bei den Sommerspielen in Tokio abgesagt. Der US-Turnverband nannte am Mittwoch medizinische Gründe für die Entscheidung, Biles war am Vortag wegen mentaler Probleme bereits aus dem Team-Wettbewerb ausgestiegen.

