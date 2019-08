Turmwächter ermöglicht Blick auf Tuttlingen

n (svdo) - Rund 130 Besucher, darunter auch einige Touristen und Neubürger, haben am Samstagnachmittag die 54 Stufen auf den geöffneten Zinnenturm des Honbergs erklommen. Belohnt wurden sie nach dem Aufstieg bei strahlendem Sonnenschein mit einem herrlichen Blick über die Donaustadt Tuttlingen. Unterhalten wurden sie durch Herbert Tinys schier endlosen Wissensschatz, welchen der Turmwächter in kleinen Geschichten und Erinnerungen über Tuttlingen und den Honberg zum Besten gab. Für Bewegung sorgte darüber hinaus Angelika Bender, die mittelalterliche Spiele wie Armbrustschießen und Hufeisenwerfen vorbereitet hatte. Immer wieder machten es sich Wissbegierige auf den Treppenstufen im Turm gemütlich und sahen sich die Dokumentation über den Honberg an, die im Jahr 2008 im Rahmen einer Diplomarbeit entstanden ist. Der Film ist zusammen mit einer Rekonstruktion der Burg auf der Homepage www.honberg-tuttlingen.de zu sehen.