Türen, Tore und Fassaden: Stadtführungen in Biberach

Biberach (sz) - Tourismus Biberach bietet in den nächsten Tagen wieder Stadtführungen an.

Der Historische Stadtrundgang am Samstag, 2. Juli, und Mittwoch, 6. Juli, führt zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Stadt. Bei der zweistündigen Führung am Samstag mit Stadtführerin Ina Billwiller kann der Weiße Turm ausnahmsweise nicht besichtigt werden. Erwachsene zahlen 10 Euro. Die Stadtführung am Mittwoch mit Stadtführerin Esther Jäggle dauert eineinhalb Stunden und kostet 8 Euro. Beginn ist jeweils um 14 Uhr.

Weit mehr als 100 Türen und Tore aus alter Zeit sind in Biberachs Altstadt erhalten. Sie stammen aus dem Barock, dem Klassizismus, dem Biedermeier, aber auch aus jüngerer Zeit. Bei der Stadtführung „Türen, Tore und Fassaden“ am Sonntag, 3. Juli, zeigt Stadtführer Horst Gutermann, was die Fassaden der alten Häuser aus der Vergangenheit erzählen. Beginn der eineinhalbstündigen Führung ist um 14 Uhr, Erwachsene zahlen 8 Euro.

Einst dem „Gigelmann“ vorbehalten, besteht nun für alle Interessierten die Möglichkeit, einen der schönsten Ausblicke auf die Altstadt zu genießen. Bei der Führung auf den Gigelturm am Donnerstag, 7. Juli, erzählt Stadtführerin Marianne Wilhelm die Geschichte des Turms. Die einstündige Führung ist jeden ersten Donnerstag im Monat um 17 Uhr. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, Karten gibt es vorab in der Tourist-Information. Treffpunkt für diese Führung ist am Rathaus-Haupteingang. Eine Teilnahme ist ab sechs Jahren möglich. Erwachsene zahlen 8 Euro.

Treffpunkt für die anderen Führungen ist der Spitalhof, Museum. Karten sind beim Stadtführer erhältlich. Die Mindestteilnehmerzahl beträgt sechs Personen. Kinder bis zehn Jahre gehen kostenlos mit. Schüler ab elf Jahre und Studenten erhalten 50 Prozent Ermäßigung.